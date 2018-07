"Luis Miguel, la serie" tuvo el gran final de su primera temporada

Anteanoche Netflix puso a disposición de sus usuarios el capítulo 13 y último de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", ficción que tuvo una enorme popularidad y que devolvió al cantante conocido como El Sol de México al éxito que había perdido en los últimos años.

El capítulo final de la primera temporada arrojó certezas e interrogantes que sólo podrán ser develados con una nueva temporada, a pesar de que ésta aún no está del todo confirmada. El capítulo 13 comienza mostrando uno de los tantos shows de Luismi, mientras su padre agoniza y él, ya se sabe por qué, insiste con su negativa a verlo. Sin embargo, al darse cuenta que si desea saber el paradero de su madre, Luis Rey es el único que puede darle información al respecto, decide volar a España para estar junto a él.

El capítulo fue llamado "No me puedes dejar así" y su argumento se basa en gran parte en la misteriosa desaparición de la madre del cantante mexicano, Marcela Basteri. El nuevo episodio muestra a Luis Miguel recibiendo el informe del Mossad (la Agencia de inteligencia israelí), en el que le dicen supuestamente qué habría sucedido con su madre, de quien no tiene noticias desde 1986. Como el cantante no abre el sobre, los televidentes no se enteran qué sucedió.

Minutos antes de que empezara la emisión, Twitter era un hervidero de personas preguntándose la hora de inicio y esperando ansiosa el capítulo. Esta producción no tuvo impacto sólo en la televisión, sino también en las plataformas musicales de streaming.

En México todos hablan de la segunda temporada de la serie, hasta hubo voces que dijeron que ya se firmó el contrato por la secuela. Gustavo Saldaña, el productor del envío y Diego Boneta, el actor que representó a Luis Miguel, dijeron que ya se encuentran trabajando en la creación de la nueva temporada junto con Netflix. Además, por medio de redes sociales dieron un adelanto de cómo abrirá la nueva temporada: la inolvidable primera entrevista que Luis Miguel dio, a solo unas horas de la muerte del odiado Luisito Rey, su padre, al conductor Marcelo Tinelli en su programa. El mismo Gustavo Saldaña fue quien publicó en Twitter un video de una entrevista que el conductor argentino le hace a Luis Miguel, después de la muerte de Luisito Rey, y acompañó el video con la afirmación de que esa escena saldrá en la segunda temporada.

Ya sin la historia de los padres como núcleo central, el guión podría continuar el tema de su hija no reconocida hasta ese momento, Michelle Salas, aunque por algún motivo en esta primera temporada no se quiso hacer demasiado foco en ese hecho. Se toca casi al final, pero sin mostrar demasiado. Los diarios mexicanos se preguntan sobre qué se podría abundar en una segunda temporada y coincidieron en que los nuevos capítulso pueden hablar de los amores de Luis Miguel; en cómo sigue su carrera después de la muerte de su manager, Hugo López; de su relación con Aracely Armámbula, la madre de sus otros dos hijos, además de sus relaciones amorosas con mujeres como la cantante Mariah Carey, Deisy Fuentes y Sofía Vergara.

Algunos medios mexicanos publicaron que fueron Miguel Alemán Magnani, el productor ejecutivo, y el mismísimo Luis Miguel, quienes confirmaron la noticia de la segunda parte de la historia del cantante. "Cada uno de los momentos ha sido seleccionado por él (Luis Miguel), es un hombre que ha pasado por muchas situaciones difíciles, pero las ha enfrentado", dijo Magnani.

Carla Gonzáles, showrunner de la primera temporada, comentó que aún están por definirse los detalles del rodaje de la segunda temporada, pero ya se sabe que abarcará la historia del Sol de México desde 1990 hasta la actualidad. Sin embargo, también añadió que "hay mucho que contar de Luis Miguel, y aunque todavía es muy pronto, estaríamos hablando de sólo dos temporadas", aludiendo al final de la serie después de esta nueva segunda entrega.

Siete capítulos más

También se supo que la nueva temporada contará con 20 episodios, 7 más que esta primera parte que acaba de terminar, y aún no existe una fecha de lanzamiento., aunque se cree que podría comenzar durante el verano de 2019.

El diario mexicano Reforma elaboró una encuesta telefónica a 401 personas mayores de 16 años interesadas en espectáculos, quienes puntuaron con un 8,5 sobre 10 la serie. Del elenco, Anna Favella, la actriz que interpreta a la desaparecida madre del artista, Marcela Basteri, obtiene un 8,8 por su interpretación. Diego Boneta, como Luis Miguel, un 8,7, y el español Oscar Jaenada, como Luis Rey, un 8,6.

Cuestionados sobre la polémica figura del padre del artista, el 73 por ciento cree que su influencia fue "para bien" en la carrera del artista y un 47 por ciento cree que la serie "revivió" la carrera del cantante de 48 años, que recientemente publicó un disco tras un período oscuro con problemas legales y críticas a su imagen.

Un 65 por ciento afirmó que, gracias a la bioserie, ahora el artista de canciones como "La incondicional" tendrá más fans, mientras que un 10 por ciento consideró que perderá fanáticos y un 16 por ciento dijo que tendrá los mismos seguidores. Además, un 16 por ciento de los espectadores de la serie se descargó algún tema o compró algún disco del cantante tras ver un episodio. También es cierto que el éxito del envío superó las fronteras mexicanas y que en buena parte de América latina y Estados Unidos la popularidad del programa fue también arrollador. Y más allá de los memes y hashtags en redes sociales, la prueba contundente es que la reproducción de sus canciones aumentó 200 por ciento, según informó Spotify.