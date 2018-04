Luis Miguel: la historia oficial de una vida de novela

"Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida. Pero ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz. Versiones hay muchas. Verdad sólo hay una. Esta es mi historia". Así presentó Luis Miguel el año pasado el proyecto de una serie sobre su agitada vida que hoy ya es realidad. "Luis Miguel: la serie" se estrena hoy a la medianoche por Netflix y, según se anunció, cada domingo a las 23 estará disponible un nuevo capítulo en esa plataforma. La vida privada de "El Sol de México" es una verdadera telenovela que durante años dio lugar a todo tipo de mitos y especulaciones. Esta serie —una suerte de biografía autorizada— promete contar la compleja relación de Luis Miguel con su padre, la triste desaparición de su madre (ver aparte) y las razones detrás de su intenso historial amoroso. Todo, claro, bajo la supervisión del ídolo mexicano.

La serie tendrá un total de 13 capítulos y avanzará en la carrera del cantante hasta 1990, aunque se espera que se realicen otras dos temporadas. Detrás de la producción está un gigante como la Metro Goldwyn Mayer, y además el proyecto está liderado por el prolífico productor estadounidense Mark Burnett, creador de realities como "Survivor" y "La Voz".

Luis Miguel siempre protegió su vida privada a capa y espada, pero algo se sabe de la tensa relación con su padre, Luis Rey, un cantante y compositor que tenía una estrecha relación con uno de los hombres más turbios de México, Arturo "El Negro" Durazo, el jefe de la policía de la Ciudad de México, acusado de haber instalado el terror y los abusos en la capital durante los años 80. También se sabe que su madre, Marcela Basteri, desapareció sin dejar rastro en los 80, y que el ídolo abandonó por muchos años a su primera hija, la hoy modelo Michelle Salas. Se sabe además de sus mujeres y de sus excéntricos caprichos. Sin embargo, nunca hubo "información oficial" al respecto.

Según adelantó la prensa mexicana, ya desde el primer capítulo la serie ofrece una visión muy cruda sobre el padre de Luis Miguel. "Luisito" Rey era un cantautor español que a principios de los años 80 hacía lo que podía para vivir de su profesión en México. Pero pronto se dio cuenta que el futuro de su familia dependía de la garganta y el carisma de su primogénito. Luis Rey fue el gran descubridor y manager de su hijo, pero también lo explotó a más no poder.

En la serie Luis Rey es presentado como una figura casi siniestra: implacable y manipulador, alcóholico y adicto a la cocaína, maneja y explota cada aspecto de la carrera de su hijo, desde dónde y cuándo canta hasta con quién se junta y con quién puede aparecer en público. También orquesta planes a sus espaldas y maneja fraudulentamente sus cuentas.

El primer capítulo comienza con un concierto en Paraguay en 1992, aunque a lo largo de los siguientes 54 minutos el espectador se dará un paseo por distintos lugares y fechas: Acapulco, Ciudad de México, Ciudad Juárez, 1992, 1981 y 1987. Unos minutos antes de aquel show, en plena época dorada de Luis Miguel, el cantante recibe una noticia: "Tu padre está en el hospital, se está muriendo". "Luismi" parece ignorar aquella advertencia, pero un hombre con acento argentino le insiste: "Te tenés que despedir de tu papá, si no te vas a arrepentir el resto de tu vida".

Desde el principio la serie también muestra a un Luis Miguel enamorado por primera vez de la fotógrafa Mariana Yakbez, seis años mayor que él. Se conocieron en la grabación del videoclip de "Cuando calienta el sol" en 1987. El entonces sólo tenía 17 años y ya le había propuesto irse a vivir juntos. Pero Luis Rey desaprobó la relación desde un inicio, convencido de que para conseguir que su hijo fuera el objeto de deseo de las fans no podía aparecer en cada foto con la misma mujer de la mano.

Tres actores interpretarán a Luismi desde su niñez hasta su juventud. Pero el principal protagonista es el actor mexicano de 27 años Diego Boneta, conocido por la película "Rock Of Ages" (2012). "Este es el papel más importante que he hecho en mi vida. Luis Miguel es alguien icónico", dijo Boneta al diario español "El País". El actor investigó todo lo que pudo sobre la vida del ídolo, pasó horas viendo entrevistas suyas y aprendió hasta en qué minuto de la respuesta debía respirar. También compartió su trabajo con el mismo Luis Miguel. "Ha sido increíble poder pasar tiempo con él, nos hemos reído muchísimo y admiro que tenga ese valor para poder contar su vida", señaló. Y sobre sus encuentros añadió: "Es sumamente carismático, es muy caballero, me fascina ver cómo es muy old school (vieja escuela) en su forma de ser. La última vez que lo vi me dijo: «Tienes un reto súper duro, te toca actuar todo lo mío, pero sobre todo te toca cantar como yo»", reveló (en la banda de sonido de la serie las canciones las interpreta Boneta).

Según afirmó Boneta, "lo más importante para mí era humanizarlo. Luis Miguel es como una leyenda y mi trabajo como actor es demostrar que es un ser humano, a través de todo ese lado personal del que no hay referencia", agregó.

Por su parte, el reconocido actor español Oscar Jaenada ("Cantinflas") dará vida al conflictivo padre de Luis Miguel. "Era un tío muy inteligente, pero un artista con malas decisiones: unas culturales, unas genéticas y otras tomadas por los vicios", reveló. "Me he visto montando a un hombre sumamente complicado, con unas relaciones personales muy difíciles. Y el reto ha sido entenderlo. Hubo una cosa en especial que me costó, y es el trato con su hijo. Yo soy padre también y me costó entenderlo", confesó. "Después de grabar acababa agotado: es un personaje que grita mucho, muy nervioso, muy altivo, constantemente tenía que controlarlo todo porque era bastante embaucador", contó.

La serie llega en un momento especialmente conveniente para Luis Miguel. Algunas la ven como su último recurso para levantar una imagen muy golpeada desde 2015, a base de abandonar conciertos y dar explicaciones incongruentes, o de no sacar un disco con material nuevo en más de una década. En estos últimos años el cantante además enfrentó demandas millonarias, problemas de salud y se aisló totalmente de la vida pública.

De eso no se habla: misterios y romances

Si bien Luis Miguel declaró en un comunicado que está "listo" para visitar los aspectos de su pasado que "han generado tantas especulaciones", lo concreto es hay grandes misterios en su vida que la serie de Netflix no va a contar (o que son muy complejos de abordar). El principal es la desaparición de su madre, la italiana Marcela Basteri (foto), que fue vista por última vez en 1986. Desde entonces se ha dicho de todo para explicar su desaparición. Una de las teorías que más circularon es que la mujer tenía problemas mentales y que fue internada en un hospital psiquiátrico hasta la fecha. En 2012, el músico argentino Walter Ríos, ex miembro de la banda de Luis Miguel, ratificó esta versión asegurando que él vio a Basteri en un centro médico en Italia.

Otra teoría vincula a la mujer a la mafia italiana. En algún momento se dijo que había sido capturada por la mafia en su país natal. Luego, en 2004, surgió una versión que señalaba que Marcela habría perdido la vida durante un tiroteo en México. También se habló de un "asesinato por encargo".

Otro tema conflictivo son los amores de Luismi. En un comienzo se rumoreó que la actriz y cantante Stephanie Salas, una de sus conquistas adolescentes, sería parte de la historia. Pero el diario mexicano "Reforma" reveló que Salas será nombrada una sola vez y que ocurrirá cuando el cantante se entere que está embarazada de su hija Michelle, que hoy es una modelo famosa y tiene 28 años. No obstante, tampoco se ahondará sobre el abandono al que Luismi sometió a su hija hasta 2007. La producción de la serie dejó entrever que la estrella del programa será Issabela Camil, una actriz que mantuvo un romance con el divo durante siete años. Además Camil reconoció que ayudó en la creación de su personaje. Por otra parte, quien también está consciente de su papel estelar es la fotógrafa Mariana Yazbeck, que fue novia de Luis Miguel entre 1987 y 1988. Sin embargo, la serie por ahora deja afuera a una mujer importante, la actriz Aracely Arámbula, madre de los dos hijos del cantante.