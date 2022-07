Luis Miguel estaría de novio con la ex esposa de su gran amigo

Paloma Cuevas y Luis Miguel serían protagonistas de un romance que genera polémica porque el ex marido de la diseñadora es íntimo amigo del cantante.

El entorno de Luis Miguel no sale de su asombro por el cambio que experimentó el cantante en los últimos tiempos, no sólo en cuanto al buen humor sino también en lo que hace a su aspecto físico, ya que luce delgado y sonriente. ¿El motivo? Los allegados al artista le adjudican este cambio notorio a una nueva relación sentimental, una mujer que forma parte de su círculo íntimo, pero no por ello menos traumática. ¿Por qué? Porque se trataría de Paloma Cuevas, la diseñadora española que durante 24 años fue la pareja del torero Enrique Ponce, uno de los mejores amigos de Luismi.