Luciano Pereyra se emocionó hasta las lágrimas estando en vivo en TV

Luciano Pereyra es un tipo sensible. Lo demuestra no solo con sus canciones, sino también con sus acciones. Y esta tarde, cuando estuvo como invitado especial en "La Peña de Morfi", el programa que conducen el rosarino Gerardo Rozín y Jésica Cirio por Telefé los domingos, no pudo contener la emoción. Fue durante el show en vivo "a la carta" en que el artista emocionó a todos.

Es uno de los cantantes más destacados de nuestro país, este año estuvo de gira por primera vez por Estados Unidos y otros países, pero aún así nunca pierde la humildad y sensibilidad. Así lo demostró en su visita al ciclo televisivo en donde se emocionó hasta las lágrimas con una canción.