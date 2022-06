Luciano Castro y Flor Vigna revelaron un secreto sin querer

En ese contexto de análisis, y haciendo un trabajo casi detectivesco, advirtieron que en las manos de los dos, que mostraron de manera involuntaria, había dos anillos similares, idénticos a dos anillos de compromiso.

"Bueno, no tenemos la confirmación oficial de ninguno de los dos, pero antes no usaban este accesorio y ahora lo llevan puesto, así que uno puede inferir que se habrían comprometido", avisó uno de los conductores, Adrián Pallares. "Luciano me dijo que en poco tiempo va a estar acá con nosotros porque tiene algo interesante para presentar, así que tendremos la chance de preguntarle de qué se trata esto y si es que están comprometidos", agregó.

"El ya estuvo casado con Sabrina Rojas. Habría que ver si ese matrimonio ya está terminado legalmente, si ya hicieron los trámites, porque ellos se llevan muy bien pero para que vuelva a casarse primero tienen que estar divorciados. Habría que ver eso para conocer un poco más la situación", agregaron.