Despues de la gran cantidad de explicaciones que dio Sabrina Rojas sobre su separación de Luciano Castro, esta mañana fue el actor quien dio su versión cuando estaba a punto de entrar al mar a surfear.

"No puedo parar a hablar, tengo ganas de surfear... No me puse de acuerdo para que hable Sabrina, no soy político", le dijo Castro a la periodista de Los Angeles de la Mañana, el programa de Angel De Brito, con tabla en mano y a punto de ingresar al agua.

Sin embargo, tras unos segundos, el actor se detuvo y accedió al diálogo: "¿Con Sabrina quedó todo bien? Ella habló como que están en muy buenos términos", le preguntó la notera, tras lo cual Castro sorprendió con su respuesta: "Sabrina es lo más grande del mundo".

"No hagamos un drama, ya está. Es más fácil lo simple que lo complejo. Es una cuestión de tranquilidad y de descomprimir. Nosotros tenemos mucho más que una separación, entonces no nos quedamos con la palabra y con el hecho en sí, nos quedamos con todo lo que tenemos que hacer para estar mejor y evolucionar. Punto. No nos gusta dramatizar y nunca fuimos mediáticos. Hay gente que le interesa salir a contarlo. Nosotros lo hacemos por una cuestión de salud mental nuestra y para nuestros hijos", dijo seguidamente uno de los protagonista de la tira éxito del 2018 "Cien días para enamorarse".