Luciano Castro anunció que se distancia de Flor Vigna: cuál es el motivo

Luciano fue entrevistado por el programa Implacables de Susana Roccasalvo y señaló que no tenía idea de cómo organizar el verano con los dos hijos que tuvo con su ex pareja, Sabrina Rojas, y Flor. “Tenemos un lugar divino para estar. Flor va a trabajar mucho, porque está de gira”, comentó.

Además, reconoció que el verano es el momento laboral más importante para su pareja. “Está en su mejor momento. Saca tema tras tema y el verano es cuando más se toca”, explicó y agregó: “el punto de encuentro está y cuando podamos nos vemos”.

Sobre el distanciamiento explicó que: “No hay mucho más misterio. Pero no podemos proyectar, ni planear, porque por ahí le salen 5 fechas seguidas a Flor y no la veo”. También reveló que: “voy a estar haciendo teatro. No me voy a poder mover”.

Por otra parte, el actor se encargó de despejar los rumores de separación que puedan surgir tras este distanciamiento. “Estamos enamoradísimos y vamos a estar juntos donde sea” expresó y finalizó: “no presionamos ningún lugar más que sentir lo que sentimos, y ya. Acá, en la Luna o en Madagascar, la voy a ver”.