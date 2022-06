Luciana Salazar está viviendo un romance con un futbolista del seleccionado argentino

"Me encontré con Luciana Salazar, y en un descuido observé en su celular que tenía una conversación con un muchacho. Más que una, varias. Están a full . Y ese muchacho no es uno cualquiera , es un jugador del seleccionado nacional" , argumentó Polino , uno de los mejores amigos de Luli.

En Socios del espectáculo investigaron y dieron el nombre. "El misterioso jugador se llama Nico González y parece que ya hubo encuentros, en los que obviamente el fútbol no fue tema central", informaron.

No obstante, Karina Iaviccoli, una de las panelistas del ciclo, dudó de la información porque dijo que Salazar es habitualmente falaz con respecto a su vida privada, más aún luego del escándalo permanente que generó junto al economista Martín Redrado. "No le creo nada. Ella sale con un contador de Zárate de apellido Aun. No sé por qué no blanquean", sentenció Iaviccoli.

Si bien algunos le adjudican esta información a una estrategia de Salazar por despecho debido a que Martín Redrado transita la previa de su casamiento con la aristocrática Lulú Sanguinetti, lo informado por Polino adquiere relevancia ya que se trata de un periodista con buena información y que sostienen no se prestaría a una maniobra de engaño más allá de ser íntimo amigo de la controvertida vedete.

Nico González surgió futbolísticamente en Argentinos Juniors y luego continuó su carrera en Alemania, para luego ser transferido a Fiorentina de Italia. Por sus desempeños formó parte del seleccionado nacional que dirige Lionel Scaloni, y tiene muchas chances de estar en el plantel que juegue el Mundial de Qatar.