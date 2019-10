Luciana Salazar confesó que varias "famosas" la encararon

Luciana Salazar hace tiempo que dejó de andar con ambigüedades. A la hora de hablar rarra vez lo hace con filtro y siempre sus declaraciones levantan alguna polémica o la temperatura.

No fue la excepción durante una entrevista para el programa Siempre Show, donde el cronista la indagó sobre si alguna vez podría fijarse en alguna mujer.

"No, la verdad que no. No me gustan las mujeres, no me genera pero nada de nada. Y dudo que me genere porque, si ya no me genera ahora, ¿me va a generar a los 80?", dijo la blonda.

Y para sostener sus argumentos, recordó una anécdota que le tocó vivir en un boliche: "Una vez una chica se me acercó a un boliche que estaba re de moda y me dijo ‘con la única chica que me quiero ir de acá hoy es con vos’. Yo le dije ‘linda, sos divina, pero no me gustan las mujeres’. Ella no era famosa y era muy linda".

Pero a continuación agregó: "Me encararon famosas, pero eso no se puede contar. De hecho con alguna quedó alguna fricción. ¿Si estuvo en ShowMatch? ¡Sí!", agregó. Y cuando en el piso nombraron a María Eugenia Ritó, Luciana habló con sus gestos: "Pero no fue la única. Hubo varias. Hubo morochas y muchas rubias".

"Muchas tantean por mi mánager para no mandarse de una. Me puede parecer linda una pareja heterosexual, ahora sola individualmente a una mujer, no. Pero tampoco compartir. Si pienso en un trío, no pienso en dos mujeres jajaja", redondeó su idea.