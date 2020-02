Luces y sombras de una leyenda trágica de Hollywood

Judy Garland fue la inolvidable Dorothy que cantaba "Somewhere Over the Rainbow" en "El mago de Oz", en 1939. Para las generaciones más jóvenes la referencia más reciente es que Garland fue la madre de Liza Minelli. Y para el director de "Judy", Rupert Goold, la actriz -una estrella de la época de oro de Hollywood que murió en soledad- es la representación de cómo la industria del entretenimiento trataba en las mujeres y una precursora del Me Too. Así lo refleja en "Judy", el biopic que se estrena hoy en Rosario y por el que Renée Zellwegger aspira al Oscar a mejor actriz.

Goold sólo tenía una película en su haber como director, "Una historia real" (2015), un drama periodístico con James Franco y Jonah Hill, pero desarrolló una sólida labor en teatro e incursiones en televisión como "The Hollow Crown" en la que dirigió a Jeremy Irons, Ben Wishaw y Tom Hiddleston.

Para Goold la dificultad de encarar este proyecto radicó en que Garland "fue una mujer que vivió seis o siete vidas en una, que encontraba felicidad y alegría, sobre todo en el teatro. Sin embargo fue una mujer que siempre habló de su soledad. Con toda la fama del mundo y muchos amigos, muchos matrimonios y parejas, pero con una dificultad enorme para encontrar un compañero, y seguramente eso tuvo que ver con cómo fueron sus primeros años de vida".

Sobre las objeciones de Liza Minelli sobre el filme, Goold comentó: "Intentamos hacer un trabajo muy respetuoso y serio, leímos, investigamos, hablamos con varias de las ex parejas de Judy y esperamos que sus hijos, no sólo Liza Minelli, estén a gusto con lo que se ve en esta película".

La distancia entre los años de popularidad de Garland y las jóvenes audiencias no fue tan pronunciada, según contó el director. "Nos sorprendió comprobar que a las mujeres que promedian los 40 años se sintieron atraídas por la historia. Y es que Judy Garland representa la primera de las grandes tragedias, casi como las del rock, si hacemos un paralelo con Amy Winehouse o Janis Joplin. Es muy interesante ver esta película a la luz de las reivindicaciones del Me Too porque su vida es una representación de cómo la industria trató a las mujeres. En su momento, cuando ella tuvo que enfrentar muchísimos problemas, ya era una precursora del Me Too".

Renée Zellweger, ganadora de un Oscar a mejor actriz secundaria por "Cold Mountain" (2003) empezó a prepararse más de un año antes de empezar el rodaje. "Ella sabía que su interpretación tenía que ser trascendental, tenía mucho en juego. Todo se construyó alrededor de Renée, de creer que su interpretación llevaría la película. En «Judy» no es como en «Bohemian Rhapsody» o «Rocketman», en las que tenés canciones muy conocidas cada cinco minutos. Aparte de «Somewhere Over the Rainbow», la mayoría no conoce las canciones. Percibí lo nerviosa que estaba Renée, pero me gustaba ese nerviosismo pues demostraba humildad frente al reto. Al final, la magia que conseguimos en el set es la sumatoria de miles de pequeños ladrillos, de maquillaje y vestuario, de práctica y ensayo de canto".

La película va y viene en el tiempo para mostrar las diferentes facetas de Garland y el contexto en el que tuvo que desarrollar su carrera y luchar contra la soledad. La legendaria actriz murió con sólo 47 años.

Tras los hechos reflejados en el filme, el 25 de marzo de 1969, Garland cantó "Somewhere Over The Rainbow" en el Centro Falkoner. Resultó ser su última presentación en vivo. Pocos días después fue encontrada muerta en su departamento de Londres tras equivocarse con la dosis de medicamentos con los que se automedicaba desde que era una adolescente.

En este sentido, el director explicó: "La idea básica partió de ver la historia desde el final de su vida, decisión que podía dar unidad al caos y particularidad de la vida de Judy. Para desarrollarla, fuimos integrando el período de «El mago de Oz», enlazando las relaciones entre ambos períodos y explorando cómo mucho de lo que tuvo que luchar, y de sus sueños y esperanzas, partieron de lo que se le negó a una joven edad".

"No he dado mi aprobación ni he participado de ningún modo en la película sobre Judy Garland. Cualquier noticia al respecto que diga lo contrario es pura ficción". Por estas palabras, escritas en Facebook por Liza Minelli, la protagonista de "Cabaret" e hija de Judy Garland, todos entendieron que Liza no estaba muy de acuerdo con la película de Rupert Goold. Liza también declaró que "no aprueba ni sanciona la película" y que esperaba que Hollywood (es una producción de BBC y FOX) no haga "lo que siempre hace", añadió.

Liza aparece en el filme, interpretada por Gemma-Leah Devereux, como una talentosa jovencita que está triunfando en el mundo del espectáculo, mientas su madre no tiene dinero para pagarse un buen hotel. "Judy" transcurre en 1968, cuando Liza tenía 22 años y ya era una estrella. Por su debut en el teatro con "Best Foot Forward", en 1963, ganó el premio Theatre World Award y al año siguiente acompañó a su madre en su espectáculo en Londres. Con la obra "Flora the Red Menace" logró el Tony. Solo tenía 19 años y todavía no había legado la película que la convertiría en un ícono y famosa: "Cabaret".

Según Goold, había planeado que el personaje de Liza apareciera más en la película de su madre, pero consideró que era mejor que el personaje de Garland fuese separado de toda su familia y sufriera la soledad que vive finalmente en Londres, una mujer abandonada por todos que se va derrumbando poco a poco.