Lourdes Sánchez nos e quedó callada y le respondió a Tinelli

Marcelo Tinelli se molestó con unas declaraciones que hizo Lourdes Sánchez en un programa radial y la castigó fuerte en la pista de "Bailando por un sueño"

"Lourdes se enojó conmigo. Ha dicho que prácticamente yo induzco al jurado sobre cómo tiene que votar. ¡En la vida lo he hecho! Otra polémica con Lourdes Sánchez. Dijo que direccionaba para dónde tenía que votar el jurado y lo único que dije cuando ellos entraron fue que si venían de la playa porque venía descalzos e iban a bailar un merengue. ¿Cómo voy a decir eso?", lanzó el conductor. "Fue un desastre lo que dijo el jurado y a mí tampoco me gustó. La primera dama es tremenda. Espero que la nueva primera dama de Hoppe no sea así conmigo. Tiene 14 puntos, yo en su lugar estaría ensayando más que hablando. ¡Y sí! Adoro a Lourdes, pero más que estar hablando en los programas, yo me metería más en la sala de ensayo. Los pingos se ven en la cancha", agregó certero. Embed

Ahora llegó la palabra de Lourdes quien no se cayó nada en diálogo con Primiciasya.com: "Fueron duras las palabras. Estoy ahí trabajando y que me manden a ensayar, fue duro escucharlo. Lo que dije fue en un tono de chiste", aclaró la bailarina en exclusiva.

"Es un pensamiento. Él antes de que me den la nota empezó a decir: estén vestidos de bahiano, qué hacen descalzos, me parece que al productor enmascarado no le gustó... No sé, decime todo eso pero después de que bailo de última", añadió.

"Fue ese el comentario y nada más. Y con el tema del ensayo yo me rompo el cuerpo ensayando los días que tengo que ensayar y más también porque a veces ensayo los fines de semana que no tendría que hacerlo pero igual lo hago. Yo me paso el día ensayando", cerró la mujer del Chato Prada.