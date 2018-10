Carolina "Pampita" Ardohain ocupó la silla del jurado de Florencia Peña e hizo algo que jamás había pasado. La modelo le puso un cero al equipo de Lourdes Sánchez en la salsa de tres (con Peña como invitada) por culpa de las declaraciones de la bailarina.

"No hubo fisuras, los trucos, los pies de Lourdes, me encantó la coreografía, tenían show, alegría...", comenzó diciendo Pampita. Pero luego remató con algo impensado.

Lourdes Sanchez Se Agarro Fuerte Con Laurita Fernandez



"Me hubiera encantado ponerles un puntaje perfecto. Pero como dijo Marcelo, esto no es sólo un concurso de baile, y por culpa de Lourdes voy a poner este puntaje. Va a depender de ella que se lo siga poniendo o no en el futuro. Ojalá no hunda a su equipo y al sueño y se cuide más en sus palabras", comentó, afiladísima y les puso un cero.

Lourdes retrucó: "¿De qué va a depender entonces? Porque si hago 50 trucos, y me ponen un cero, no me quiero seguir rompiendo el cuerpo".

"Bueno, que no venga más", redobló la jurado. Y la mujer del Chato Prada se enojó: "¡Vos no vengas más! Estás ahí de reemplazo. No sé qué hacés acá. Se ve que tenías muchas ganas de estar en un programa que hace buen rating", le dijo, en referencia a "Pampita online".

Con su sonrisa imborrable, Pampita le contestó: "Me encanta venir acá, me pone feliz".

Pampita le puso un cero a Lourdes



Pero, ¿qué pasó en la previa? Lo que era casi un secreto a voces, esta vez Lourdes Sánchez se lo dijo a Laurita Fernández. "Hiciste cosas peores (que yo). Le metiste los cuernos a Hoppe", lanzó. Y acto seguido acotó: "Y muchas cosas más que sé, Laura, pero prefiero no hablar". Lo que la había molestado a Lourdes fueron las declaraciones anteriores de Laurita. "Hay cosas que elijo no engancharme. No entro en descalificar. Jamás se me ocurriría decirle a una persona que no me llega agua al tanque, que soy una negra villera, que soy una bolsa de cuernos. Esas cosas no me gustan contestarlas ni me interesa entrar", había dicho, y entonces su colega le "recordó" la infidelidad. "Uno tiene que hablar de acuerdo a lo que es en su vida", concluyó Lourdes.