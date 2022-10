Louis Tomlinson se vuelca al punk con su nueva canción "Out Of My System" El ex miembro de One Direction está por publicar su segundo álbum como solista y en ese contexto lanzó el single "Out Of My System" junto con su videoclip musical. 20 de octubre 2022 · 12:52hs

El cantante lanzó el videoclip oficial de "Out Of My System", sencillo de su próximo álbum "Faith In The Future"

Louis Tomlinson estrenó el video de su más reciente single "Out Of My System", adelanto de su próximo álbum "Faith In The Future". El disco saldrá a la venta en menos de un mes, el 11 de noviembre. Será su segundo álbum como solista, luego de su debut con "Walls" y tras la separación de One Direction.

"Out Of My System" fue escrita por Louis junto a Nicolas Rebscher y Dave Gibson. Con un sonido más diferenciado de su anterior trabajo discográfico, Louis llega con una canción que tiene claras influencias del rock y el punk.

De hecho, el cantante había comentado a los medios: "Me llena de confianza y me enorgullece que nos hayamos desviado un poco del camino. Cuando lo grabamos, acababa de escuchar 'Teddy Picker' de Arctic Monkeys, y entré a mi habitación y dije: 'Vamos a intentar ser tan punk como podamos' ". Sobre el videoclip, el artista contó en un comunicado: "Este fue uno de los videos que más disfruté filmar. Gracias por el increíble apoyo recibido". Las imágenes muestran a Tomlinson y su banda cantando la canción, pero la atmósfera es bastante pesada. En una habitación que parece abandonada, con las paredes y la persiana rota, y una luz roja intensa, el vocalista vuelca toda la energía con esta nueva canción. https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCj5ZLT5PVzz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABlRaSLhNEI7tggnr2pcxndjjiTE1pZAQpWn5dIlAAZCgcLTx7DO5ZAAbNR9v30ERI5JYJSu27Gm8gIFQjsgbLCbNqRp2yqhEZC4AX8V3e37Hbz6337JxT2rfBuXUeFTEhu9VdEr2VtbL1hPAwn3z5XSle2GQ1NwOYgFeDhEC1TpxvCoPrwZD View this post on Instagram A post shared by Louis Tomlinson (@louist91) Sobre "Faith In The Future" se sabe que Louis contó con la participación de importantes invitados como Rob Harvey (The Music), los productores Mike Crossey, Dan Grech y Joe Cross, el compositor Nico Rebscher, y el líder de Hurts, Theo Hutchcraft. Con el lanzamiento de este disco, Tomlinson también anunció una gira por Europa, pero todavía habrá que esperar para su regreso a la Argentina. Louis Tomlinson - Out Of My System (Official Video)