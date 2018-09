Lou Reed, retratos de un rockero de verdad

El viejo y querido YouTube nunca te deja de a pie y uno puede seguir descubriendo joyitas. Hay dos documentales sobre Lou Reed que se pueden ver allí con subtítulos en español. Y para quienes aman al genial neoyorquino con cara de cretino y mirada triste estos filmes los van a dejar noqueados. "Lou Reed Remembered" es un documental dirigido por Chris Rodley que la cadena británica BBC televisó en diciembre de 2013 para rendir tributo a Reed. De una hora de duración nos acerca a la figura del músico de la Velvet Underground, aborda sus estrategias para componer y ahonda en su compleja personalidad, a través de una serie de entrevistas que la BBC realizó a celebridades del perfil de Boy George, Thurston Moore (Sonic Youth), el productor Bob Ezrin, Lenny Kaye, el fotógrafo Mick Rock o el escritor Paul Auster.

Por otro lado está el documental "Rock And Roll Heart" que también se centra en la vida del compositor de "Perfect Day", retratando la evolución de la carrera de Reed durante más de tres décadas. Incluye partes de shows y entrevistas con David Bowie, David Byrne, Thurston Moore, Patti Smith, Suzanne Vega, Dave Stewart y Philip Glass; críticos, personal de sellos discográficos… Todos hablando de este especie de antihéroe del rock, el tipo que nunca estuvo cerca de ser una megaestrella pero al mismo tiempo casi no hay músico de rock que no lo reconozca como influencia. Existen muchísimos motivos para recordar con cariño a este hombre (sin él el rock de los 70 y los 80 no hubiera sido lo que fue) y ver estos documentales es uno de ellos.