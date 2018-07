Los sonidos de la selva

El Estudio de Comedias Musicales del Teatro El Circulo lo hizo de nuevo. Esta vez, con 35 actores, bailarines y acróbatas en escena, 15 personas en la producción, tres roles protagónicos de primer nivel, la música original de Angel Mahler y una historia basada en un hecho real. Se trata de "Salvaje", un musical vibrante ambientado en la selva africana, con cinco únicas funciones que se podrán disfrutar desde mañana al 20 de julio a las 15.30 en el Teatro El Circulo (Laprida y Mendoza).

"Es una gran apuesta para la cultura de Rosario; estamos en un momento difícil y la idea de hacer temporada era una aventura loca, pero gracias a la gente del teatro lo hicimos posible y así surgió este proyecto, porque no podíamos dejar a los chicos sin un musical", aseguró Nora González Pozzi, quien dirige hace 25 años el Estudio de Comedias Musicales de El Círculo.

"Salvaje" cuenta la historia de tres familias que, junto a sus pequeños hijos, viajan a Africa para trabajar por la conservación de los monos en peligro de extinción. Durante el viaje, una guerra y un hecho inesperado cambiarán el rumbo de sus vidas. Inspiradas en esos acontecimientos, Nora y su hija Luciana González Pozzi comenzaron a dar forma al flamante musical. "Con mi hija leímos la historia de un niño que se perdió en Africa en los años 80, John Sabunnya. Luego fuimos escribiendo el libro y la música y ahora la obra se hizo realidad. El mensaje de «Salvaje» es para los niños, para que sepan que hay que cuidar y amar al planeta, que cuiden a los animales y respeten la naturaleza", detalló Nora.

El espectáculo es una coproducción del Teatro El Círculo y el Estudio de Comedias Musicales, semillero que año a año convoca a niños y jóvenes rosarinos a formarse en la actuación. "Hoy la escuela está muy bien, con gente con vocación y amor por el teatro y el musical, pero sobre todo muy perseverantes porque el mundo del arte es un mundo aparte. Los chicos se forman como actores y como personas, nuestros egresados tienen mucha chance, por ejemplo Ignacio Pérez Cortes o Inés Palombo. Los alumnos de la escuela se entregan con amor al trabajo actoral", agregó Nora. En este sentido, los roles protagónicos están a cargo de Delfina Beltramone, nieta de Pozzi y quien interpreta a Emily, la pequeña que va a la selva en busca de su perdido amigo John, en tanto que el rol del niño que se crió junto con monos está a cargo de Guido Scaglione.

"Me formé desde los dos años en el Estudio de Comedias Musicales y fui creciendo gracias a la gran posibilidad que me dan. Participé de «Trece», un musical de Broadway donde pudimos traer un montón de público adolescente. Tengo 19 años, para mí el teatro es mi hogar, no sólo por la familia sino porque tengo amigos que son como hermanos, es algo muy relajado y lo bueno del Estudio es que siempre estamos yendo para el mismo lugar, remando para el mismo lado. Hoy es difícil hacer un espectáculo de esta envergadura en Rosario, pero lo que resta es darlo todo y disfrutarlo", contó Delfina.

El elenco de "Salvaje" se completa con niños y adolescentes, todos ellos alumnos del Estudio de Comedias Musicales y como artista invitado está Agustín Sierra, reconocido por su trabajo actoral en "Chiquititas", "Rebelde Way", "Casi ángeles", "Floricienta" y "Alma Pirata", entre otros éxitos de la televisión.

El que cuenta. El rol de Agustín es de un narrador de la historia, el nexo del público con el espectáculo, sobre todo para que los más chicos no pierdan el hilo de la historia, ya que el musical está destinado a niños, niñas y el público joven.

"La idea de mi personaje -dijo- es explicar un poco lo que va sucediendo, que en los momentos más tristes de la obra los chicos tengan esperanza y que en los momentos más fuertes no se asusten tanto. La idea es trasmitir alegría, tristeza y diferentes matices de la historia que mi personaje sale a contar. Sin embargo, durante el recorrido de la obra nos damos cuenta que es un personaje oculto". Agustín, de 28 años, ya pisó suelo rosarino anteriormente con "Desesperados", la obra que comparte junto a Felipe Colombo y Stéfano De Gregorio. "Me seducía mucho trabajar en este teatro, tan importante e imponente, me gusta la idea de hacer un musical y la frutilla del postre fue enterarme que la música es de Angel Mahler", dijo.

"Además, pospuse una operación, de hecho tengo fecha para el 2 de agosto. Estoy roto de ligamentos y ¡me iba a operar para para ver el mundial en cama! Pero cuando vi la magnitud del proyecto me sume al instante", explicó el joven actor. "En el musical hay fuerzas que se chocan, los protagonistas deben optar por quedarse o por irse, por el amor o por el lugar... habrá que ver la obra para saber el final", dijo Agustín, y agregó que "Salvaje" tiene un mensaje muy claro, el "de ir a la selva de expedición pero sin tratar de intervenir con el ciclo de la vida, tratar de investigar sin dañar el medio ambiente, el ecosistema, sabiendo que el ser humano puede ser destructivo. En este caso el mensaje es que puedan convivir las dos especies".

Con tan sólo ocho años Agustín fue parte del gran proyecto de Cris Morena que fue "Chiquititas", que marcó un hito en la televisión en los 90. "Salvaje es de primer nivel, los chicos están todos muy preparados, hay buenos actores, gente que hace acrobacia en tela, bailarines; además el teatro es increíble y los chicos están acostumbrados porque estudian acá, pero yo entré a El Círculo y sentí que la energía y el escenario tienen mucha historia, es un mundo maravilloso. Hay chicos que tienen menos de 21 años, en el primer acto hay otros chicos de 7 años y me vi en esa circunstancia de cuando arranqué. Los niños acá no están tan contaminados como en Buenos Aires, donde los padres quieren que los hijos triunfen y salgan en televisión; en Rosario por suerte todos disfrutan", explicó Agustín, para quien "Salvaje, el musical" es un espectáculo "muy completo, a los chicos les va a encantar por las acrobacias, la música, los sonidos y la escenografía de la selva. A los jóvenes les va a gustar la historia y el mensaje y seguro va a venir toda la familia a disfrutar de la obra".

Por otra parte, Agustín anticipó que compartirá cartel en la pantalla grande con la rosarina Inés Palombo en el filme "Te pido un taxi", una comedia romántica con elenco joven, a estrenarse en la primavera de este año.