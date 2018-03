Los Simpsons versus Donald Trump

"The Simpsons" volvió a la carga con Donald Trump en "A Tale of Two Trumps", en el que el republicano reconsidera las elecciones que hizo en su vida.

El nuevo capítulo muestra a un Trump que duda acerca de la sucesión de funcionarios que decidió despedir.

El clip comienza con un grupo de miembros del personal gubernamental saliendo de la Casa Blanca a través de una puerta que tiene el letrero "Salida del personal clave recientemente despedido".