Los simios del rock están de regreso

A sólo un año de su último CD, Gorillaz editó un nuevo disco, "The Now now". "Es una vuelta a nuestros inicios", dijo Damon Albarn

Gorillaz lanzó "The Now Now" y promete brindar un interesante nuevo episodio para la historia ficticia de la agrupación. La banda británica de rock que en 1998 apareció en la escena musical comandada por el cantante de Blur Damon Albarn y el dibujante Jamie Hewlett _aunque bajo el formato de cuatro personajes ficticios representados por dibujos animados_, ya cuenta con su quinto álbum, con 11 canciones nuevas y con la producción del propio Albarn junto a James Ford y Remi Kabaka.

En efecto, Gorillaz resultó ser una de las bandas más exitosas y curiosas del mundo, que inclusive en 2007 logró entrar al libro de los Récord Guinness por vender más de siete millones de copias de su primer material titulado "Gorillaz", con los cuatro simios en acción: 2-D (cantante y teclados), Murdoc Niccals (bajo), Noodle (guitarra y teclados) y Russel Hobbs (batería y percusión).

La fórmula fue infalible, más con singles incontestables como "Tomorrow Comes Today", "19-2000" y, sobre todo, "Clint Eastwood".

Luego, hubo que esperar un lustro para volver a saber de ellos. Regresaron lo hicieron por partida doble, publicando el mismo 2010 dos álbumes: "Plastic Beach" y "The Fall", dos disco que continuaron la fórmula de mezclar un poco de todo y con buen gusto: hip hop, electrónica, rock, world music rhythm and blues, pop o world music.

La agrupación no ha parado de trabajar. En 2017 presentaron su cuarto álbum de estudio llamado "Humanz", que incluía temas grabados con Grace Jones, Vince Grapas, Pusha T, Rag'n'Bone Man, Anthony Hamilton, Kilo Kish y Kali Uchis, entre otros.

El primer single, "Humility", se estrenó a principios de junio, y el video estuvo protagonizado por el vocalista 2-D, en el papel de un patinador, y el actor Jack Black.

Concepto original. "Básicamente, «The Now Now» soy yo cantando", afirmó Albarn en una entrevista con el portal español MondoSonoro. "Este disco es un regreso a los inicios de Gorillaz, al concepto original con el que Jamie Hewlett y yo formamos Gorillaz", aseguró.

El líder de Blur señaló además que "se pueden establecer paralelismos entre lo que hicimos cinco años atrás con «Plastic Beach» y «The Fall», sacando dos álbumes con pocos meses de diferencia, y lo que he hecho ahora con «Humanz» y «The Now Now», pero son situaciones muy distintas dando resultados muy diferentes", resaltó.

"Musicalmente este es un disco raro. No raro por complicado sino porque es un disco algo triste pero a la vez muy veraniego. Sí, tengo la sensación de que es el disco más veraniego que he hecho jamás. Pero de un verano que está a punto de terminar. También es un disco humano, en el sentido de que reflexiono mucho sobre el estado de la humanidad. Y es un trabajo en el que tiene mucho peso la soledad. Hay diversos temas en «The Now Now» en los que abordo el hecho de estar solo", continuó.

Grabado durante el pasado mes de febrero en el Studio 13 de Londres, con Damon Albarn ejerciendo de productor junto a Remi Kabaka Jr, uno de sus colaboradores habituales, y James Ford, miembro de Simian Mobile Disco y productor de confianza de Arctic Monkeys, otra de las características a destacar de "The Now Now" es la escasa nómina de colaboradores que participaron en el mismo. Si en discos anteriores de Gorillaz los créditos eran un catálogo de estrellas de la industria musical, esta vez casi no hay invitados. "Está George Benson, que ya solamente él vale por diez", destacó Albarn sobre el guitarrista de jazz y soul. "Y también están Snoop Dogg y Jamie Principle. Si no hay más es porque todo ha ido muy rápido esta vez. Pero me encanta trabajar con otros músicos. De hecho, esa es una de las bases del proyecto Gorillaz, un grupo virtual que es como una gran familia de la que todos nuestros amigos forman parte", abundó el cantante.

El músico además dijo al sitio Beats 1: "En el último disco me olvidé un poco de incluirme a mí mismo y no fue intencional; creo que nos estábamos dejando llevar por las colaboraciones... Pero supongo que este nuevo trabajo es alguna clase de disco de reajuste". Y añadió: "Pensé que debería hacer un disco donde cantara yo solo por una vez. Lo siento, quiero decir, canta 2D. Es un álbum en el que canto yo como si fuera el mundo de 2D, pero él salió y está cantando muy expresivamente... En realidad no hay ninguna colaboración porque escribí la mayor parte del disco durante la gira por América. Es decir, Snoop está porque estábamos en Los Angeles y George Benson porque Jamie (Hewlett) lo pensó un poco aleatoriamente", reveló.

por la nostalgia. Por si la expectativa por el próximo lanzamiento de la banda animada más importante del mundo no fuera ya suficiente, Gorillaz acaba de agregar un nuevo producto a su tienda online: una edición limitada de "The Now Now" en casete, que sólo se podrá comprar en una preventa por internet. La banda no anunció cuántas copias habrá en disponibilidad, pero se sabe que este lanzamiento no llegará a las disquerías y sólo será vía on-line como se podrán obtener los casetes.

La pieza será de color azul y con detalles en rosado, tratando de simular la estética de la portada del disco; además, es una gran pieza de colección ya que la fabricación de casetes cada vez es menor.