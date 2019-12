Los shows que llenaron salas para sortear la crisis y el dólar

Fue un año signado por la escasez de shows internacionales y por la ausencia de espectáculos en grandes estadios; un panorama directamente relacionado con la subida del dólar y la crisis económica. Entre las visitas internacionales y nacionales más destacadas que pisaron suelo rosarino en 2019 estuvieron el guitarrista norteamericano Slash, el cantante colombiano Sebastián Yatra y la banda mexicana Molotov. Mientras que en teatro, "El equilibrista" y "Perfectos desconocidos" brillaron en escena, así como lo hizo la obra rosarina "Vangart", que se mantuvo en cartel 9 meses seguidos.

Después de una extensa gira por Europa y Estados Unidos, Slash se presentó por primera vez en Rosario como solista en Metropolitano pero sin lograr un sold out. El legendario violero de Guns N' Roses, uno de los guitarristas más influyentes en la historia del rock, vino acompañado por su banda, Myles Kennedy & The Conspirators, con quienes presentó los temas de su último álbum "Living The Dream".

El cantante pop del momento, Sebastián Yatra, también visitó Rosario por primera vez con un show repleto de hits. El cantante colombiano de 24 años que lidera los rankings con "Runaway" y "Bonita", presentó un concierto a pura balada y reggaetón en Metropolitano en octubre, ante más de 4 mil personas, en el marco de su gira latinoamericana.

Molotov visitó la ciudad nuevamente para presentar "MTV Unplugged: El desconecte", su segundo disco en vivo, y el octavo entre sus álbumes. Los mexicanos brindaron un show íntimo en La Sala de las Artes con entradas agotadas.

Como el rock nunca está en crisis, los más convocantes fueron los uruguayos No Te Va Gustar, que dieron 4 shows en El Círculo (sold out); Andrés Calamaro, que llenó el Anfiteatro Municipal con un show repleto de hits ante más de 5 mil personas; y Luciano Pereyra, que hizo dos shows en Metropolitano con su su gira "20 años al viento". Paulo Londra, el fenómeno del trap nacional, también fue una de las figuras más convocantes, mientras que La Trova Rosarina tuvo que agregar una tercera función a las dos ya agotadas en el teatro El Círculo.

También estuvieron los de siempre: el rionegrino Lisandro Aristimuño, una visita que nunca defrauda a sus fans, brindó un show con sus composiciones entre rockeras y electrónicas, en El Círculo en abril. Pero no fue su único show en la ciudad, ya que volvió en julio con el proyecto de dúo Hermano Hormiga, junto a Raly Barrionuevo.

Gustavo Santaolalla fue otra de las figuras argentinas, pero de vuelo internacional, que se presentaron en la ciudad. El compositor, músico y productor musical argentino ganador dos veces del Premio Oscar por su labor de compositor musical, presentó su espectáculo "Desandando el camino" en el Centro Cultural Parque de España.

EN ESCENA. "Vangart" rompió récords en la historia de la producción teatral rosarina ya que fue el espectáculo local de mayor permanencia ininterrumpida en la cartelera con nueve meses consecutivos en cartel y más de ochenta funciones agotadas en el Galpón 15, donde se presentó desde marzo hasta diciembre. Mientras que "El equilibrista", el unipersonal de Mauricio Dayub, ganador del premio Ace de Oro, fue la obra más celebrada, con dos funciones en La Comedia.

La obra basada en el filme homónimo, "Perfectos desconocidos", dirigida por Guillermo Francella, brindó 3 funciones en el Fundación Astengo y fue una de las piezas más aclamadas por el público.

También hubo lugar para los nuevos talentos: los adolescentes de la serie de Netflix "Go vive a tu manera" presentaron su show en la ex Rural, así como el dúo español de youtubers Adexe y Nau, que dieron un show en el Broadway.

LO QUE VIENE. Parecería que el 2020 se vislumbra más esperanzador. O no. Lo que se dio a conocer hasta ahora es que Chayanne se presentará el 12 de marzo en Metropolitano y que Cristian Castro lo hará el 22 de mayo en el mismo lugar. Y Abel Pintos, que no actuó este año en Rosario, será la figura principal del festival Late Funes, que se realizará el próximo 29 de febrero en el polideportivo municipal de la vecina localidad.