Los secretos más profundos de Benedicto XVI y Francisco

La intimidad de la relación y el traspaso del poder entre Benedicto XVI y Francisco llega a la pantalla grande de la mano de "Los dos Papas", una producción de Netflix dirigida por el brasileño Fernando Meirelles y protagonizada por Anthony Hopkins como Benedicto XVI y Jonathan Pryce como Francisco. El filme, que fue escrito por Anthony McCarten y que contó también con la actuación del argentino Juan Minujín como Bergoglio de joven, sigue los pasos de "El irlandés", ya que está en cartelera en algunos cines del país y estará disponible en Netflix a partir del 20 de diciembre.

En un lujoso hotel de Recoleta, Escenario mantuvo una entrevista con Meirelles, Pryce, Minujin y McCarten (ver aparte), sobre este tanque cinematográfico que despertará polémica y ya suena como candidata a los Oscar.

"Los dos Papas" indaga en las controversias del ex Papa Benedicto XVI, conservador y defensor del Dogma, y en el actual Papa Francisco, popular y renovador de la Iglesia. La historia relata los acontecimientos más trascendentales de los últimos años en el Vaticano, cuando Benedicto XVI decide renunciar y convertirse así en el primer ex-Papa vivo desde el siglo XV, y cuando asume al puesto el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. La trama se centra en los encuentros anteriores a la asunción de Francisco, entre Bergoglio y Raztinger, y en las diferencias conceptuales y filosóficas entre ellos, con momentos tensos y también de humor.

"Quería hacer una película sobre el Papa. Lo que más admiro de él es que siempre vincula las problemáticas sociales con las ambientales y comprende que tenemos que cuidar nuestro planeta", sostuvo Meirelles con gran admiración hacia el Sumo Pontífice. El director de joyas del cine como "Ciudad de Dios" y "El jardinero fiel" contó que "no quería hacer una película aburrida". "Por eso quería hacer una historia sobre dos personas muy distintas que no se entienden, pero que están dentro de la misma institución. No me interesó mucho el Vaticano, sino más bien hacer una película sobre la tolerancia. Creo que no sabemos escuchar a los oponentes, por eso creo que esta es una película sobre escuchar al otro", sentenció.

En un principio, cuando Meirelles leyó el guión de McCarten, decidió buscar en Google quién podría ser el protagonista. "Fue en 2017, cuando estaba "Juego de Tronos" y había muchas fotos en Internet de Jonathan Pryce con el Papa por el parecido. No conocía mucho su presente trabajo. Es un excelente actor. Vi varias entrevistas de él en televisión y me di cuenta que no sólo tiene un parecido físico, también tienen una energía parecida, habla como él, y tiene gran sentido del humor. Y como es una película muy grande, incorporamos a Hopkins, con quien ya había trabajado antes", relató el director.

Todo parecía estar en sintonía, o en línea directa con Dios, ya que Pryce, quien interpretó a a Juan Domingo Perón en "Evita" de Alan Parker en 1996, aceptó la propuesta de inmediato: "No podía decir que no a este Papa. Aún sin ser católico he tenido conciencia acerca de los Papas, y este fue el primero que me gustó lo que decía, y no como el líder de la Iglesia, sino como un líder mundial", expresó Pryce, y agregó: "Me gustaba lo que estaba diciendo acerca del medio ambiente, de la crisis de los refugiados. Me gustaba que hablaba como un político".

Para el actor de 72 años, que formó parte de "Juego de Tronos", "Piratas del Caribe" y "G.I Joe", entre otras, el interés de esta película radica en la dialéctica sobre la que se apoya, ya que la serie de conversaciones entre Benedicto XVI y Francisco que van del enojo a la ternura constituyen "un mensaje acerca de construir puentes en vez de muros".

