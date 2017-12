Los referentes del cine calientan los motores

El cine que se verá en 2018 augura aventuras prometedoras, como el reencuentro entre Martin Scorsese y Robert De Niro, y otras que parecen más alucinantes, como la que une a Todd Solondz, el rey de los personajes "raros", con Penélope Cruz. La actriz también compartirá el trabajo con Ricardo Darín.

Asghar Farhadi será quien reunirá a Darín con Penélope Cruz y Javier Bardem en "Todos lo saben". El director iraní Farhadi ha cosechado sus Oscar ("Una separación" y "El viajante") con historias de su país, pero en en este caso despliega su arte para el drama intenso uniendo las fuerzas de los dos actores españoles más internacionales, Bardem y Cruz, con el argentino más solicitado en una película que, si nada falla, se verá en el Festival de Cannes.

Martin Scorsese tiene previsto estrenar en 2018 "The Irishman", la película que en la que vuelve a colaborar después de 30 años con el que fuera su actor fetiche, Robert de Niro, y en la que reúne a un reparto de esos que hacen arquear las cejas: Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci y Leonardo DiCaprio. Al ser una producción financiada por la plataforma Netflix se desconoce por ahora cómo será su recorrido en las salas.

Penélope Cruz también estará presente en "Love Child", junto al venezolano Edgar Ramírez. Ambos entran en el mundo de personajes marginales en los que se fija el director Todd Solondz ("Happiness") para protagonizar una historia sobre la que planea el complejo de Edipo. Ramírez, con una nada despreciable trayectoria en Hollywood, se ha puesto también a las órdenes de Pablo Trapero en "La quietud", un drama centrado en el pasado de dos hermanas interpretadas por Bérénice Béjo ("El artista") y Martina Gusman ("Leonera").

El director mexicano Alfonso Cuarón recaba recuerdos de su infancia para ambientar "Roma", una historia de la que hasta ahora sólo ha trascendido que está ambientada en una familia de clase media en los años 70, la época de su infancia. Se trata de su primera película desde que consiguiera el Oscar al mejor director hace casi cuatro años con "Gravedad", el drama ambientado en el espacio. Cuarón no rodaba en México desde "Y tu mamá también" (2001).

Bradley Cooper y Lady Gaga unen talento para el cuarto remake del clásico "Nace una estrella". Cooper, que ya ha demostrado que es algo más que el rostro bonito de "¿Qué pasó ayer?", se estrena como director en esta película en la que además firma el guión y también coprotagoniza dando vida a un cantante de country cuya carrera está en declive, pero que que intenta ayudar a una chica (Lady Gaga) a abrirse camino en el mundo de la canción.

Hace diez años Meryl Streep disfrutó como una niña bailando y cantando en el musical "Mamma Mia", que se convirtió en un gran éxito internacional. Ahora regresa con "Mamma mia! Here we go Again", una secuela de la historia original en la que además de volver a ver a Amanda Seyfried, Colin Firth y Pierce Brosnan, se suman Cher y Andy García, entre otros. Streep participará asimismo en otro musical para toda la familia: "El regreso de Mary Poppins", con Emily Blunt en la piel de la maravillosa institutriz .

Jacques Audiard, Joaquin Phoenix y Jake Gyllenhaal componen un trío prometedor. El director francés de "El Profeta", que se hizo con la Palma de Oro hace dos años con un drama sobre refugiados ("Dheepan"), se ha dejado fascinar por la fiebre del oro en 1850 en Estados Unidos para rodar "Los hermanos Sisters", una historia de dos matones a sueldo que persiguen a un buscador de oro y que está basada en la divertida y negra novela homónima de Patrick deWitt.

El director danés Thomas Vinterberg ("Celebración") indaga en el desastre del submarino ruso "Kursk" en la película del mismo nombre que costó la vida a 118 marinos rusos en el año 2000. Léa Seydoux, Colin Firth, Max von Sydow y Matthias Schoenaerts protagonizan esta historia centrada tanto en el drama de los marinos que veían que cada minuto que pasaba se les agotaba el oxígeno, como en los familiares que esperaban fuera.

Lars von Trier convierte en a Matt Dillon en un asesino en serie que busca la obra de arte perfecta en sus asesinatos en "The House Jack Built", una producción ambientada en Estados Unidos en los años 70. Uma Thurman lo acompaña en esta historia que tiene previsto su desembarco en salas para noviembre de 2018, por lo que todavía es incierto en qué festival internacional estrenará el que era uno de los habitué de Cannes. El certamen francés le declaró persona non grata en 2011 por unas desafortunadas declaraciones antisemitas.

Juan Antonio Bayona será el responsable de "Jurassic World: el reino caído". La segunda entrega de la nueva saga de dinosaurios tendrá un ligero acento español: Bayona se ha puesto al mando de este thriller que contará con una buena dosis de suspenso y en el que no faltará la acción. Aparecerá de nuevo Jeff Goldblum, pero Chris Pratt y Bryce Dallas Howard repiten como protagonistas con el reto de superar a la anterior entrega, que se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia.