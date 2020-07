Los Premios Gardel tendrán hoy una nominación federal

Los Premios Gardel anunciarán hoy, a las 10, sus nominaciones en una presentación atípica. No sólo porque será toda la transmisión por redes sociales sino porque no habrá divisiones por género femenino/masculino, como era habitualmente, y variarán la cantidad de aspirantes al premio, ya que serán ocho en vez de tres. Además, para hacer una emisión más federal, los presentadores serán de las ciudades de Mendoza, Córdoba, Salta, Rosario, Buenos Aires y el punto más austral del país, la Antártida Argentina. Por Rosario, lo hará la conductora de "De 12 a 14", Analía Bocassi, de El Tres. Desde la producción confirmaron que, debido a la pandemia, aún no hay fecha confirmada para la gala de anuncio de los ganadores, aunque se estima que será después del 15 de agosto.

En la primera experiencia no presencial de Los Premios Gardel que entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), esta edición de los premios a la música será una propuesta federal y digital, ya que las categorías y los finalistas se irán presentando desde distintos puntos del país a través de las redes oficiales de los Premios Gardel en Facebook, Instagram, Youtube y Spotify.

Desde las 10 de hoy, y cada una hora hasta las 15, se harán las nominaciones desde distintos puntos del país. Por Buenos Aires irán Bebe Contepomi y Gabriela Radice; por Antártida, Eliana Baraldo, Julia Morena, Yanina Galeano y Tamara Milán; por Córdoba, Germán Arrascaeta; por Mendoza, Walter Gazzo; por Salta, Oscar Humacata y por Rosario, Analía Bocassi.

Este 2020, cada rubro contará excepcionalmente con 8 nominados, salvo Canción del Año y Nuevo Artista que contarán con 10 finalistas.

Las novedades de este año serán las siguientes: los premios ya no están divididos por género femenino/ masculino; se recibieron más de 3.000 postulaciones, récord absoluto en los últimos 4 años; se establecen 8 nominados por categoría, con el objetivo de que más artistas puedan tener visibilidad a través del premio y se incorporó la categoría Mejor Album en Vivo.