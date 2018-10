Los políticos y el recuerdo amargo de Malvinas

"Nunca he dicho que mis canciones fuesen «políticas», porque considero que la política trata de la organización y el control del sistema", dijo Elvis Costello en su entrevista con el diario El Mundo. Y disparó: "Por desgracia, los políticos suelen ocuparse primordialmente de defender sus propios intereses o los de sus allegados. Y yo no tengo que nada que ver con eso. En mayor o menor grado, todos hemos sufrido los errores, reduccionismos y vanidades de nuestros líderes".

Sin embargo, hablando de música con influencia social o política, Costello recordó su tema "Shipbuilding", la canción que compuso en 1982 a propósito de la guerra de Malvinas. La composición narra cómo la guerra en el Atlántico Sur representó una "oportunidad" para los astilleros ingleses, que durante el gobierno de Margaret Thatcher estaban en la ruina. En rigor, la recuperación laboral significaba que los desempleados del sector construyeran barcos en los que enviaban a sus hijos a morir.

"Esa canción tuvo un gran impacto, aunque no se ajustaba a los estándares de la canción de protesta", recordó el músico. "Empezaron una guerra para distraer a la gente de sus problemas políticos internos. Eran dos gobiernos con problemas, muy poco populares cuando la guerra estalló. Te imaginás al hombre que acude a trabajar para el barco que va a llevar a su hijo a combatir, en una guerra en la que él no tiene nada que ganar. Eso es lo que imaginé. No es político. Es humano. Es la reacción humana y personal a las consecuencias políticas de una decisión", explicó. Y después remató, entre risas: "Nunca he querido introducir argumentos políticos en mis canciones porque pueden tener consecuencias nada políticas".