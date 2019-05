Axel siempre se mostró abierto a diferentes ritmos, y ha grabado con músicos del folclore como Soledad y Abel Pintos. Sin embargo, nunca había llegado a la cumbia... Hasta ahora. El viernes empezó a sonar la versión de "Olvídala" que grabaron Axel y Los Palmeras, una versión muy particular que será parte del disco de duetos que está preparando el grupo santafesino. Para este trabajo Los Palmeras ya grabaron junto a La Mona Jiménez, Andrés Calamaro, Soledad, Los Auténticos Decadentes y Los Nocheros, entre muchos otros. Y para hacer dueto con Axel eligieron ese temazo que es un clásico del grupo colombiano El Binomio de Oro. "Para mí Los Palmeras son Los Beatles de la cumbia", dijo el autor de "Celebra la vida" a Escenario. "Nosotros nos conocíamos porque nos habíamos cruzado en varios festivales. Cuando me convocaron para grabar con ellos la idea me pareció buenísima", agregó.

El cantante contó que desde chico siempre cantó diferentes estilos, sobre todo folclore, aunque la cumbia aparecía muy seguido en las fiestas familiares. "Después, cuando empecé con las giras, me empapé mucho de la música colombiana", añadió. "Y creo que eso se nota en algunas canciones mías que tienen reminiscencias de la cumbia, como «Todo vuelve». En el disco que estoy preparando ahora también hay un par de temas que tienen influencias de la cumbia, y de la cumbia más tradicional, sin tantos arreglos pop", remarcó.

Axel adelantó que ya tiene 20 canciones compuestas para su próximo disco de estudio, que se editará a fin de año o principios del 2020. En los últimos meses de este año también está previsto el regreso de "La Voz Argentina", el exitoso concurso de talentos de Telefe en el cual el cantante participa como jurado.