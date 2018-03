Los Palmeras convocaron a una multitud en el Obelisco

En un marco imponente de casi 120 mil personas se desarrolló el recital de Los Palmeras con el emblemático emplazamiento del Obelisco como telón de fondo. Durante el recital ofrecido ayer en Buenos Aires se pusieron sobre el escenario muchas cosas: no solamente la música o la identidad de la cumbia santafesina, sino también la unidad que produce la orquesta para un amplio sector del público. Como estaba pautado, el show comenzó puntualmente a las 19, y rápidamente el escenario ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) albergó a los 60 músicos de la Filarmónica, al Coro de Santa Fe y a Los Palmeras, una referencia innegable de la cumbia de la provincia y, casi, de la identidad de los argentinos.

El show empezó con "La suavecita", un tema muy reconocido del grupo, y eso desató la comunión inmediata entre el público y los músicos, y continuó con temas como "La primera vez", "Diferencias" y "Bombón asesino".

Esa comunión se sintió muy claramente en el público y mostró que quienes vienen a ver a Los Palmeras son personas de sectores populares, medios y acomodados, que provienen de otras localidades y hasta de otras provincias.

En representación de la delegación santafesina estuvo el gobernador Miguel Lifschitz y la ministra de Innovación y Cultura, María de los Angeles González, junto a una numerosa comitiva no solamente de funcionarios, sino también de técnicos, músicos y periodistas.

Entre las figuras reconocidas que fueron invitadas al recital estuvo Nery Pumpido, futbolista muy ligado al club Unión de Santa Fe, y que fue ovacionado cuando se lo nombró.

La fecha de nacimiento de quizás la más legendaria agrupación de la cumbia santafesina es de 1972 y de allí se pueden contar 40 discos, dos premios Gardel (2008 y 2017) y el Konex de Platino (2015), y miles y miles de conciertos y kilómetros recorridos. Su estilo está consolidado no solamente en las letras románticas, propias del género, sino en las bases de acordeón a piano tan características de sus éxitos. Por caso, la introducción de "Bombón asesino" es de pleno reconocimiento popular.

Una gira exitosa. La majestuosa gira que culminó ayer en el centro porteño ya había congregado a 50 mil personas en Reconquista, a 80 mil en Santa Fe, a 60 mil en Villa Carlos Paz (Córdoba) y a 120 mil en el Parque de la Independencia.

La fusión entre música popular y clásica, o de orquestación de clásicos de todos los géneros no es nueva. Y a la luz de los resultados parece una cuestión simple. No lo fue. A Marcos Camino y Rubén "Cacho" Deicas se los ve concentrados pero disfrutando del show. Ambos habían hecho público su inicial desconfianza a trabajar con "excelsos músicos" y con "universitarios". Lo mismo sucede con el maestro Rubén Carughi, quien en su momento reconoció la situación aunque replicó con su santafesinidad al preguntarse quién que viviese en Santa Fe no ha vivido con la música de Los Palmeras de fondo. Y se nota, Carughi dirige, pero canta y baila como cualquiera del público.

El show en el Obelisco fue posible luego de una trabajosa negociación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debido no sólo a cuestiones de logística y seguridad. Estaban en juego los réditos políticos de una tan masiva convocatoria entre el socialismo santafesino y el PRO gobernante en Buenos Aires en el centro cósmico de la ciudad.

En declaraciones a La Capital, el gobernador Lifschitz aseguró: "Este es el momento en que la cumbia se asemeja al tango porque la cumbia, como el tango, fueron géneros ligados a los márgenes y hoy pasa por un momento en el que todos saben de qué se trata, que es un género popular, y no solamente eso, sino que también se convierte casi en un género de los argentinos". Por su parte, el músico Marcos Camino agradeció la posibilidad de realizar el recital y fue muy emotivo al recordar la trayectoria de la banda: "Hace 45 años que nos siguen y queremos agradecer el cariño que nos dan, no sólo ahora, sino desde hace 45 años".

Para el final quedaron dos bises a pedido del público, y fueron "Bombón asesino" y "La suavecita" en lo que fue un multitudinario festejo familiar y popular.

fiesta. El grupo hizo bailar a todos, en un show que reunió a sectores populares, medios y acomodados.