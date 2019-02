Los Oscar hablan mexicano: Alfonso Cuarón y "Roma" se alzaron con tres estatuillas

"Roma", de Alfonso Cuarón, se alzó esta noche con tres premios Oscar 2019 al imponerse en los rubros mejor película en idioma extranjero, director y fotografía, en la ceremonia de los premios de Academia del Teatro Dolby. El premio a la mejor película fue para "Green book".

El guitarrista y el baterista de Queen, Brian May y Roger Taylor, dieron el puntapié inicial de los premios Oscar 2019. Con Adam Lambert a la cabeza, Queen y su "We will rock you" celebraron a Freddy Mercury, recordado en "Bohemian Rhapsody", una de las películas nominadas en esta 91ª entre de los Oscars.

Después de la música llegó un video sobriamente editado, a manera de introducción de la aclaración de Tina Fey desde el escenario del teatro Dolby de Hollywood. "No somos sus anfitriones", señaló, para explicar que por primera vez desde 1989 la ceremonia no tiene un anfitrión, luego que Kevin Hart renunciara en diciembre en medio de críticas por tuits homofóbicos que hizo años atrás. Actores y personalidades se turnan al micrófono en cada segmento y en la entrega de una nueva estatuilla.

El primer premio entregado en la noche (a la Mejor Actriz de Reparto, ganado por Regina King, de "Si la calle Beale hablase") dejó afuera a las dos películas con más postulaciones, ya que estaban nominadas Emma Stone y Rachel Weisz (ambas por "La favorita") y Marina de Tavira (por "Roma"). La película mexicana también perdió en Diseño de Producción frente a "Pantera Negra", pero festejó Cuarón en el premio a la mejor fotografía con un discurso íntegramente en inglés.

"No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento", dijo Javier Bardén en castellano (y subtitulado en inglés para la televisación) en la presentación del premio a mejor película extranjera, que finalmente se llevó "Roma". Nuevamente Cuarón habló en inglés pero esta vez para ironizar sobre la industria de Hollywood: "Crecí viendo películas extranjeras como «El ciudadano kane» o «El Padrino»", sentenció. "Roma" era la favorita de esta categoría, un honor que México no había ganado todavía pese a haber competido en ocho ocasiones previas: desde 1960 con "Macario" de Roberto Galvadón, hasta 2011 con "Biutiful" de Alejandro González Iñárritu.

Diego Luna, uno de los "presentadores rotativos" de la gala, bromeó sobre la cantidad de nominaciones y premios que sumaban los mexicanos: "Ya se puede hablar en español en los Oscar, ya nos abrieron la puerta y nadie nos saca de aquí".

"Green book" sumaba dos premios importantes: a Mahershala Ali al mejor actor de reparto y al mejor guión original, derrotando a "Roma" y a "La favorita". El galardón por mejor canción fue a manos de Lady Gaga, quien un rato antes había protagonizado uno de los momentos más altos de la ceremonia al cantar "Shallow" junto a Bradley Cooper.

Entre las estatuillas más preciadas, Rami Malek ganó como actor protagónico por "Bohemian Rhapsody") y Olivia Colman ("La favorita") entre las actrices, donde estaba nominada la mexicana Yalitza Aparicio y también Glenn Close, Lady Gaga y Melissa McCarthy.

La cereza del postre fue el premio a director para Cuarón, cuando por tercera vez agradeció a Yalitza Aparicio y los protagonistas de "Roma". Esta vez sí, terminó su discurso agradeciendo en español. Luego de recibir en 2014 el mismo premio (por "Gravity"), es la quinta ocasión en seis años que el galardón recae en un cineasta mexicano, tras las victorias de Iñárritu en 2015 y 2016 (por "Birdman" y "El renacido") y Guillermo del Toro recién el año pasado (por "La forma del agua").

"Roma" aspiraba a que un filme en lengua extranjera por primera vez se alzara con el máximo honor de la noche. Un Oscar a la mejor película hubiese premiado además por primera vez a una latina en esta categoría: la productora venezolana de "Roma", Gabriela Rodríguez. Y le hubiese dado a Netflix su primer Premio de la Academia como distribuidor del filme. Pero lo tenía difícil entre las nominaciones de "Nace una estrella", "Pantera Negra", "El infiltrado de KKKlan", "Bohemian Rhapsody", "El vicepresidente", "La favorita" (que llegó con diez nominaciones) y la que finalmente se llevó el premio gordo, "Green Book".