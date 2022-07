Los nuevos fans: fiestas para todos y bares temáticos

En Rosario, entre los más jóvenes, esta tendencia ya está instalada, sobre todo si hablamos de los y las fans de Taylor Swift, de BTS, de One Direction y de Harry Styles y Louis Tomlinson como solistas. Son seguidores del pop que viene de Estados Unidos o de Inglaterra, y en el caso de BTS del k-pop, el género que surgió en Corea del Sur e invadió el planeta en la última década. Son fans cuyos ídolos tienen fama global de sobra, pero han tocado poco en la Argentina o directamente no han visitado el país. Y tal vez por eso, por la necesidad de una “presencia” y una visibilización, ellos se movilizan para juntarse, conocerse y festejar la música que les gusta.

Así fue como surgió la Taylor Fest Rosario, la fiesta que reúne a las “swifties” de la ciudad y que fue pionera en la Argentina. Un grupo de admiradoras de la cantautora norteamericana, que tiene 57 millones de oyentes mensuales en Spotify, organizó en noviembre de 2021 la primera Fest, y después se realizó la Taylor Fest Buenos Aires (que resultó un suceso de público) y una similar en Mendoza. La primera edición de la Taylor Fest local convocó a 180 personas, la segunda reunió a 400 y en la tercera había cerca de 500. Sus organizadoras nunca pensaron que habría tantos interesados.

“Yo soy fan de Taylor desde 2008, desde los 14 años. En esa época yo conocía a muy poca gente que era fan de ella”, contó a La Capital Antonella Santa Cruz, una de las impulsoras de la Fest rosarina. “El año pasado se hizo en Australia una fiesta temática de Taylor, se viralizaron las imágenes y nosotras empezamos a mover las cosas para ver qué se podía hacer acá. Al principio intentamos hacerlo en boliches, pero no nos daban bola, ni siquiera nos contestaban”, recordó entre risas. “Al final preguntamos en bares y nos contestó el bar Bohemia. Pensamos que como mucho iban a ir 50 personas, y por eso se programó para un miércoles y no un fin de semana. Pero cuando lo anunciamos en Twitter la convocatoria nos superó. El lugar era para 180 personas y en 20 minutos se vendieron todas las entradas. Mucha gente quería ir pero ya no había más lugar”, relató.

“Las redes nos ayudaron mucho a crecer. Pero Taylor misma nos ayuda a crecer porque es una artista que no alcanzó un techo en términos de popularidad, sino que cada vez son más las personas que se entusiasman con sus canciones y que se la comparten a sus amigos y amigas”, dijo Sol Fernández, también parte de la organización junto a Leila Ciamponi. “Además las personas nos dicen que eligen sumarse a la fiesta porque no son de salir a boliches comunes, a la movida nocturna tradicional de Rosario. Ellos no sienten esos espacios como propios o seguros, y lo que nosotras tratamos de generar y garantizar es eso. En esta fiesta se pueden vestir como quieran, se pueden lookear como quieran, pueden bailar toda la noche o no bailar en absoluto y escuchar la música que les gusta. Es un espacio de mucho disfrute y libertad para una movida juvenil que suele vivir más en las redes que en los espacios reales, y lo que hacía falta era darle ese espacio”, analizó.

Las Taylor Fest son para mayores de 18 y hay público de hasta 35 años. El pasado 14 de julio, a pedido de los fans, se organizó una versión matiné para adolescentes. La mayoría de los que asisten son mujeres, “pero también hay varones de la comunidad LGBT y hay chicos heterosexuales a los que les gusta la música o que van a acompañar a sus novias”, apuntó Antonella. Las fiestas tienen como eje alguna temática relacionada con los discos de Taylor Swift, con videos originales y clips especiales que hacen las mismas chicas. En junio pasado, las organizadoras también realizaron un evento en el cine Monumental, donde se escucharon canciones de la autora de “Lover” en una sala con parlantes holofónicos. Y en ese mismo evento montaron una feria de emprendedores que fabrican merchandising (remeras, tazas, agendas, bufandas), un merchandising a precios accesibles, ya que el oficial se vende en dólares y es inalcanzable para el bolsillo argentino.

fiesta2.jpg Canciones y emoción en la Taylor Fest.

“Para todos es una sorpresa que haya tantos fans de Taylor en la zona”, comentó Antonella, y aseguró que en las fiestas “hay mucha euforia, es como estar en un concierto. Taylor nunca vino a Latinoamérica, entonces la gente necesita de esa celebración con otros fans. Además intentamos que el ambiente sea súper inclusivo. En la última fiesta pasó algo que me emocionó un montón: un chico me abrazó y me dijo que me agradecía por estar en un lugar que era seguro para él y sus amigos”, afirmó.

Las impulsoras de la Taylor Fest saben que el fandom (contracción de la expresión inglesa “fan kingdom”) es bastante distinto a los clubes de fans como eran concebidos en el pasado. “Nosotras nos comunicamos con chicas de todo el país, compartimos ideas, nos promocionamos las fiestas en las redes. Nos han contado que en otras épocas los clubes de fans eran medio elitistas, era como que tenías que cumplir con determinados requisitos para poder entrar. Ahora eso no pasa, si te gusta la música joya, vení, vamos a escucharla todos juntos y vamos a pasarla bien”, dijo “Anto”. Pero también reconoció que al principio no fue fácil, porque no conocía a nadie que escuchara a Taylor Swift. “Es raro cómo se mide el fanatismo. Si vos sos fan de un equipo de fútbol nadie te dice que sos un loquito o un freaky, eso está renaturalizado. Pero ser un enfermito de Taylor Swift o de BTS, bueno, eso es visto de otra forma”, observó.

Las fans locales de BTS, justamente, conocen ese sentimiento de aislamiento. Y por eso Candela Teijeiro decidió fundar en 2018 el Fan Club Rise On Bangtan. Con nueve años de trayectoria, el grupo surcoreano alcanzó el éxito global a partir de 2015 con cifras récord de escuchas y vistas en YouTube. Su fandom (conocido como “Army” en las redes sociales) está considerado el más poderoso e influyente del mundo. Sin embargo, acá en Rosario, las Army no hallaban su lugar.

“Yo inicié el fan club con la idea de encontrar un espacio donde los chicos y chicas se sientan acompañados y no se sientan juzgados”, contó Candela, que gestiona Rise On Bangtan junto a Lour Sanguinetti. “Muchas veces pasa que si te gusta algo que no es lo establecido, lo que a todos les gusta, te miran como un bicho raro, y yo quería que, por lo menos, los chicos y las chicas encuentren un lugar donde poder ser ellos mismos sin ser juzgados. Cuatro años atrás, en Argentina, nadie entendía mucho de qué se trataba el k-pop. Entonces los fans nos sentíamos raros. Igual todavía tenemos mucho que aprender, todos, sobre que cada uno es libre de escuchar la música que le gusta sin ser señalado o criticado”, enfatizó.

El club se reúne una o dos veces por mes en el Parque de España, y el pasado 12 de junio, para el noveno aniversario de BTS, organizaron una gran fiesta en un centro cultural con proyecciones, venta de merchandising, clases de baile y fandancers (solistas o grupos que bailan las coreos tan características del k-pop). “Desde la primera reunión vinieron más de cien personas, y eso en una juntada en un parque, común y corriente. Y hemos llegado a ser 200. Vienen muchos chicos porque la pasamos rebien. Es muy disfrutable compartir con gente que le gusta lo mismo que a vos”, afirmó Candela.

bts2.jpg Reunión de los fans rosarinos de BTS.

Más allá de las fiestas y las ferias, algunos de los “nuevos fans” han llevado su pasión por la música al terreno de los emprendimientos comerciales. A fines del año pasado se inauguró en Rosario el bar temático Princess Park, con música y ambientación de One Direction, Harry Styles y Louis Tomlinson. Detrás de este proyecto están las hermanas Morena y Magalí Koqui. Morena es fan de One Direction (la boy band británica que entre 2010 y 2016 se convirtió en un fenómeno de masas) desde 2012, y su hermana es seguidora de Harry y Louis (dos ex integrantes del grupo) como solistas. Ellas idearon el bar y después el negocio se transformó en un emprendimiento familiar.

“En principio iba a ser una cafetería, algo más chiquito, pero cuando vimos este local (en San Martín al 1400), que era muy amplio para una cafetería, surgió la idea de hacer un bar más de noche, con comidas y tragos”, contó Morena. “En un viaje a Buenos Aires vimos que había varios bares temáticos allá y que la gente se copaba, pero no había algo así acá, entonces decidimos hacerlo”, relató.

En Princess Park (nombrado así en alusión a Princess Park Manor, un complejo de departamentos del norte de Londres en el que vivieron Harry y Louis) se organizan eventos especiales y noches temáticas, “y la idea es pasar música pop de varios artistas, ampliar el espectro”, según cuentan sus dueñas. “La gente es súper agradecida, se emociona con las canciones y se copa con las fiestas que organizamos. Obvio que también hay críticas, pero la mayoría son elogios”, apuntaron.

Claro que antes de encarar el emprendimiento en la familia surgieron dudas y miedos. “Yo le tenía fe al proyecto, pero no estaba cien por ciento segura porque no había nada así en Rosario. Con mi familia no teníamos experiencia previa en este tipo de negocios, pero igual nos tiramos a la pileta porque teníamos muchas ganas de concretarlo”, dijo Morena, que también percibió un cambio de actitud en los fans en los últimos años. “Durante la pandemia los fans nos empezamos a comunicar más por redes sociales, nos manifestamos más sin miedo a decirlo, y ahí nos dimos cuenta de que hay un montón de gente que está en la misma. La idea del bar es un poco esa: encontrarte con gente que disfruta la misma música que vos en tu ciudad y que vos ni sabías que existía. La idea es acercar a la gente”, remarcó.

park2.jpg.jpeg Una de las paredes del bar temático Princess Park.

Con ese mismo espíritu, en el verano de 2021 abrió en San Lorenzo el bar Fine Line, dedicado a los fans de Harry Styles y One Direction. Pionero en la zona (San Lorenzo está a 25 kilómetros de Rosario), el bar surgió por iniciativa de Lautaro Riva y su novia Irina, dos fans declarados de la música pop, desde Harry Styles hasta Queen, pasando por Coldplay y Bruno Mars. El proyecto resultó tan novedoso que la repercusión inicial superó a sus propios dueños. “Nos visitó gente de todas partes del país, gente que viajó 15 horas en auto para llegar hasta acá. Y nos escribió gente de afuera, en otros idiomas, consultándonos por el bar. Nosotros no lo podíamos creer”, dijo Lautaro a La Capital.

“Fine Line” es el título del segundo disco de Styles, el mismo que Riva y su novia estuvieron escuchando durante todo el 2020. “Patentamos el nombre y lo aceptaron, así que nos quedamos con ese”, contó. El bar está ambientado con fotos del ex One Direction y los nombres de las comidas y los tragos aluden a títulos de canciones como “Golden” y “Sunflower”. Pero en el bar suena todo tipo de música pop, desde la década del 80 hasta nuestros días.

“Nuestro objetivo a largo plazo era que la gente de Rosario se interese en venir a San Lorenzo por el bar”, dijo Lautaro. “Todos los que vivimos en San Lorenzo y tenemos entre 20 y 30 años siempre íbamos a Rosario para salir de noche. Por eso la idea era atraer a gente de Rosario y darle un lugar a la gente de San Lorenzo que, como nosotros, no tenía otra opción. Nosotros armamos un bar al cual a mí me dan ganas de ir a trabajar porque me encanta la música. Si nos va un poco mejor o un poco peor no importa, porque yo sigo con ganas de ir y veo que a la gente le gusta”, concluyó.