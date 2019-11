Los motivos de la supuesta separación de la China Suárez y Vicuña

Los rumores de crisis de pareja para los actores Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez llegaron para quedarse. Todo comenzó días atrás, por un enigmático posteo de la China en las redes sociales, luego le siguió el extraño mensaje de Elena Rivera, una actriz española amiga de él, y este fin de semana ella dio una contundente señal al borrar de Instagram varias fotos que tenía junto al actor.

Todo se precipitó después del final de las grabaciones de "Argentina, tierra de amor y venganza", que llegó con una gran celebración en un boliche porteño, donde se la vio a Eugenia, sin Vicuña, bailando animadamente junto al resto de sus compañeros.

Esta mañana, en el programa televisivo Los Angeles de la Mañana hicieron referencia a la relación, pero fue Mariana Brey quien se animó a aportar un condimento más a la historia, revelando cuál habría sido el origen de esta fuerte crisis en la pareja, que en diciembre iba camino a cumplir sus cuatro años de unión.

Según el relato de Brey, todo comenzó por los celos de Vicuña, quien habría llegado al extremo de comunicarse con los guionistas para que moderen el tono de las escenas entre La Polaca, el personaje de la China, y Aldo Moretti, el de Gonzalo Heredia.

"La China se habría cansado de Vicuña", arrancó diciendo la periodista. Y agregó: "El es obsesivamente celoso, al punto tal de que un día habría levantado su teléfono, llamado a un guionista de la ficción y le habría sugerido amorosamente y con educación si podían cambiar parte del guión con Heredia. Porque ellos tenían escenas muy fuertes, como las que tenía él".

"¿La China nunca llamó a nadie para pedirle que cambie alguna escena de Vicuña?", preguntó De Brito. "¡Nooo! La China es muy libre en su manera de vivir, pero no porque haga «cualquiera». Es su manera de ser. Todas sus exparejas hablan muy bien de ella", respondió Mariana.

"Habrían existido momentos de discusiones de pareja entre ellos, donde él, en alguna oportunidad, la habría comparado con su ex... Le habría dicho: «Con mi ex, con Pampita, esto no pasaba»", contó la Brey.

"No cuentes más porque Pampita lo va a llamar a Moritán y va a cancelar todo", comentó Yanina Latorre, en relación al casamiento de la conductora con Roberto García Moritán, programado para el próximo viernes.

Vicuña se encuentra en Chile, en pleno desierto de Atacama, rodando la serie "Inés del alma mía"; y la China, a pesar de que ya terminó con las grabaciones, sigue en Buenos Aires preparando un viaje a Miami para cumplir con una campaña publicitaria.