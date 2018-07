Seis años atrás, una alocada película animada sobre un hotel donde los monstruos de todo el mundo podían relajarse se transformó en un éxito inesperado. "Hotel Transylvania" recaudó 358 millones de dólares a nivel global, cuando había tenido un presupuesto de 85 millones, y también fue nominada a un Globo de Oro como mejor filme de animación. En 2015 llegó la secuela, que recaudó todavía más, 473 millones, y como lógica consecuencia mañana se estrena en los cines de Rosario "Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones", la esperada tercera parte.

Esta vez la historia se centra en Drácula, su hija Mavis, Johnny, Frankenstein y el resto de sus amigos mientras se toman unas vacaciones en el lujoso Crucero Monster. Allí Drácula se enamora de la bella capitana del buque, Ericka, quien es secretamente descendiente de Abraham Van Helsing, el famoso cazador de monstruos y antiguo archienemigo de Drác. Al enterarse de esto, la hija de Drác, Mavis, y su esposo Johnny, harán todo lo posible para evitar el malvado plan de Ericka, que consiste en destruir a todos los monstruos que viajan en el crucero. Mientras tanto, los monstruos viajan a través del crucero por Ibiza, el Triángulo de las Bermudas, Miami y el Caribe, disfrutando de fiestas, paseos y bronceados nocturnos.

En su versión en inglés la película cuenta con las voces originales de estrellas como Adam Sandler (Drác), Andy Samberg (Johnny), Selena Gomez (Mavis), Steve Buscemi (Wayne), Mel Brooks (Vlad) y Fran Drescher (Eunice), entre muchos otros. Pero lo más importante es que detrás de cámara se vuelve a encontrar Genndy Tartakovsky, el realizador ruso-estadounidense que es el creador de la saga y dirigió las dos películas anteriores.

"En esta película todo tiene que ver con la familia. Toda la franquicia es acerca de la familia", dijo Tartakovsky, que también es el creador de las series animadas "El laboratorio de Dexter" y "Samurai Jack". "La película también habla de la aceptación, de que todos somos iguales, seas un monstruo, un humano o un unicornio", afirmó.

La idea para "Hotel Transylvania 3" surgió de una experiencia personal del cineasta, cuando al término del segundo filme, "Hotel Transylvania 2", sus suegros lo sorprendieron con un crucero. "Estuvimos encerrados en un barco durante una semana. Empecé a ver a las otras familias, las diferentes dinámicas, y me di cuenta de que era un gran lugar para una familia de monstruos", añadió el director, para quien todos los personajes en esta ocasión han empezado ya a crecer y a encontrar su propia voz. Drácula, por ejemplo, "siempre cuidaba de todo el mundo", pero ahora "está enamorado de la persona equivocada y Mavis tiene que adoptar el rol paternal y asegurarse de que su padre está bien", explicó.

Para chicos y grandes

Según Tartakovsky, la película es muy disfrutable tanto para los chicos como para los adultos, porque cuenta con muchos chistes que los mayores van a captar, pero también un "humor físico apto para todo el mundo, tengas diez años o 35", señaló. En ese sentido, el director agregó que tiene tres hijos de diferentes edades. "El mayor (16) piensa que todo está hecho. A la del medio le encantan mis películas y la más chica comienza a deslumbrarse con este mundo. Pero miramos «Hotel Transylvania» todos juntos", dijo entre risas.

Las películas de animación tienen un largo proceso de desarrollo y necesitan de un gran equipo de trabajo. "Esta secuela nos tomó dos años", contó el director. "En siete años hice tres películas. Generalmente el equipo es grande: en la primera trabajaron 200 personas y 400 en la segunda y la tercera. Ahora estoy desarrollando un show de televisión y, al mismo tiempo, otro largometraje animado. Pero no puedo adelantar nada al respecto", reveló.

En esta nueva aventura de los excéntricos monstruos la banda de sonido es especialmente importante. "Primero hicimos los guiones y la música se agregó luego", explicó Tartakovsky. "Nuestro compositor Mark Mothersbaugh hizo la música con la animación. Quisimos que la banda de sonido sea más divertida y humorística. En verdad la música toma un rol importante: podés tener emoción instantánea con unos acordes", aseguró.

"Más sólido y mejor"

Con respecto al cine de animación, el director aseguró que está cada vez "más sólido y mejor". "Estamos más confiados en la forma de comunicar nuestras ideas. La manera de contar historias es cada vez más única e interesante. En 30 años de trabajo (estudió en la prestigiosa CalArts de Los Angeles) veo que nos vamos superando a nosotros mismos", señaló. "Cuando pienso en lo que quiero hacer, no me vienen a la mente dinosaurios. Eso no es sincero, ese no soy yo. Tampoco quiero hacer el Samurai del futuro. Trato de pensar en proyectos en los que pueda contar historias interesantes y en los que la gente esté interesada. Los chicos saben que me gusta sorprenderlos", concluyó.