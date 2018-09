Uno de los puntos altos del programa fue cuando los hijos de Romina Yan, Franco y Azul, acompañados por Sofía Reca, la esposa de Tomás Yankelevich, estuvieron sobre el escenario y con la ovación total del público y la emoción a flor de piel, interpretaron las canciones "Semillas" y "Una luz".

Otro de los instantes más emocionantes, llegó de la mano de Agustina Cherri, quien leyó una carta que la propia Romina le escribió cuando ambas compartían las grabaciones de Chiquititas, donde se hicieron grandes amigas.

"Muchas veces en la vida pasa que los caminos de dos personas se cruzan. Pero pocas veces esas personas se conocen y llegan a quererse. Yo tuve la suerte de encontrarte y compartir con vos algunos momentos. Hoy puedo decir con mucha seguridad que sos una persona especial. Lo digo desde lo más profundo de mí. Sos dulce, tierna y tenés esa mirada mágica que le roba una sonrisa a cualquiera", leyó..

"No pienses nunca que no te quiero, al contrario. No sólo te quiero, sino que te admiro más allá de tu trabajo, por lo buena mina que sos. Lo que pasa es que soy tímida y a veces me cuesta demostrar lo que siento. Pero te adoro. Ojalá crezcas feliz y siempre sea así. Que puedas hacer lo que te gusta y que después de Chiquititas, sigamos siendo amigas y volvamos a trabajar juntas. Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Ro", seguía.

Luego, llegó la respuesta de Agustina: "Gracias, Ro. Y sí, soy feliz, vivo de lo que me gusta y siempre vas a estar en mi corazón. Gracias, Ro. Gracias a todos".