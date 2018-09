Los Martín Fierro de Cable celebran hoy su gran fiesta

Los premios Martín Fierro de Cable tendrán su gran fiesta esta noche. Se trata de los galardones que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía de la Argentina (APTRA) y que distingue a las figuras, programas y producciones más destacadas. Entre los nominados de este año se encuentran los rosarinos Luis Novaresio en el rubro periodístico por su ciclo "Luis Novaresio entrevista", que se emite por A24, y Luis Rubio en labor humorística por su trabajo en "La comedia no se mancha", que va por TNT Sports.

Con transmisión de la señal Ciudad Magazine, la velada se llevará a cabo en el salón principal del Hotel Panamericano, de Buenos Aires, a partir de las 20 con la llegada de los invitados y su paso por la alfombra roja. Luego, a las 21 y con la conducción de Horacio Cabak y Gabriela Sobrado, dará inicio la entrega de premios a los nominados en treinta categorías.

Rubio compite en el apartado labor humorística junto a Agustín Aristarán "Radagast" ("La culpa es de Colon", Comedy Central) y Martín Pugliese (Comedy Central Stand Up Edición Argentina, Comedy Central).

Novaresio está ternado junto a Santiago Cúneo por "1 1=3", de Crónica HD; Marcelo Bonelli y Edgardo Alfaro por "A dos voces", de TN, y Gustavo Sylvestre por "Minuto Uno", de C5N.

Poco después de conocerse las ternas, una de esas nominaciones fue motivo de controversia entre el presidente de la Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas (Daia), Alberto Indij, y el presidente de Aptra, Luis Ventura. Indij cuestionó la nominación como mejor programa periodístico al ciclo conducido por Cúneo, "1 1=3", por supuestas declaraciones antisemitas.

"Estamos tan sorprendidos como todos, no queremos influir en Aptra, pero deberían ser un poco más cuidadosos en sus nominaciones porque el tema de Santiago Cúneo no ha pasado desapercibido para nadie", aseguró Indij en ese momento. "Estoy seguro que las afirmaciones de Cúneo son las más graves que he escuchado en los medios en los últimos 40 años", agregó el dirigente de la Daia.

En el programa radial "Por si las moscas", conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Ventura se refirió a la polémica y expresó: "Cúneo es un ciudadano libre y constitucionalmente habilitado para andar por la vida y por la calle, no entiendo por qué me vienen a mí a pedir que tome parte como entidad cuando acá hubo cien votos, y los asociados lo votaron ¿Qué puedo hacer yo?. Se nominó a Cúneo de la misma manera que se premió a Lanata en su momento, o cuando Brancatelli sacó el muñequito, o cuando se armó el lío entre el equipo de Leuco y el de Víctor Hugo Morales", añadió.

Otra polémica llegó con la nominación de "Sufragistas, pioneras de las luchas feministas" en el rubro mejor programa de moda. El documental se emitió el año pasado por el canal Encuentro y rescató la lucha de cuatro mujeres por la conquista de derechos, a 70 años de la promulgación del voto femenino: Julieta Lanteri, Alfonsina Storni, Salvadora Medina Onrubia y Carolina Muzzilli.?

Poco después Ventura reconoció que en ese caso se trató de un error. En diálogo con TN, el presidente de Aptra reconoció la equivocación y dijo que había sido reparado: "Fue un error del ayuda memoria. Se modificó la terna, pero no por las críticas, sino por una cuestión lógica. Es una producción de género documental", afirmó.

Luego del cambio, "Sufragistas..." pasó a formar parte de la categoría documental junto a "Ataque a la embajada" (History Channel), "Che, la peligrosa costumbre de nacer" (Encuentro) y "La colifata en Moscú" (Encuentro).