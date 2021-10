"Los Magazine son reconocimientos a la gente que todavía la pelea"

Nombres de famosos y famosas es lo que sobra. ¿Hay nombres repetidos? ¿O sea, gente que ya se llevó un Magazine y se lo vuelve a llevar? Sí, y nadie más que él lo sabe. Pero cómo no entregarle un Magazine de nuevo a la gran actriz argentina de la pantalla grande y además su amiga Graciela Borges, o a Marcela Morelo, que lo llamó contenta porque pudo acomodar un show en otra fecha para venir este viernes, a las 20.30, a la mesa de Metropolitano. Sandra Mihanovich y Ligia Piro también lo llamaron, pero para lamentarse porque como justo cae viernes esta vez la cena, no pudieron zafar para llegarse hasta Rosario. ¿Vendrá Mirtha Legrand? Es una incógnita hasta último momento. Pero ya se confirmó un homenaje a “Drácula, el musical” y otro a Astor Piazzolla en el año del centenario de su nacimiento.

Pero estará Jey Mammon, que ya lo dijo al aire en “Los Mammones”, su exitoso ciclo de América, y habrá un homenaje a la televisión argentina que celebra sus 70 años, y también una sorpresa vinculada con un “chiche” tecnológico que podría sorprender a todos los invitados, entre los que estará el gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el intendente Pablo Javkin, y la ex intendenta Mónica Fein.

Y La Capital tendrá su merecido reconocimiento una vez más, esta vez a Ricardo “Indio” Luque, que actualmente se desempeña en la web del diario; y habrá muchos más “mimos” a figuras de la actividad cultural, deportiva y periodística de la ciudad, que es preferible mantener en sorpresa. “Tampoco te puedo decir el nombre de una figura internacional muy reconocida que me acaba de confirmar, pero prefiero que la gente y los televidentes lo descubran en el momento”, dijo en alusión a la transmisión en vivo que se hará, “después del noticiero”, este viernes 29 de octubre por la pantalla de Telefe Rosario.

Carlos está, como en cada Magazine, con el celular al rojo vivo, mientras sus secretarias incondicionales Chela y Marina, cierran detalles de logística, que incluyen desde cómo ubicar los invitados en cada mesa, hasta la lista final de los comensales, los viajes y el alojamiento de quiénes vienen de Buenos Aires u otros lugares del país, la ropa, la decoración, el sonido, los detalles de la televisación, y sigue la lista. Eso sí, en su oficina de Mitre y Santa Fe, Carlitos atenderá con la mejor sonrisa, como siempre, con la misma ansiedad del primer Magazine y con una entrega total como si fuese el último.

—Nunca es una noche más, pero ahora llega después de la pandemia. ¿Qué tiene de particular esta gala?

—Creo que es el reencuentro, esta la planificamos para el mes de marzo, tratando de que los Magazine coincidieran con la Semana de Rosario, pero teníamos miedo de que las vacunas no llegaran a tiempo y que la pandemia fuese más dura de lo que había sido el año pasado. Y después de varias fechas alternativas, incluso pensamos la del lunes 13 de diciembre, porque coincidía con la primera fecha de los Magazine. Pero después de hablar con ministros y secretarios de Salud y al ver que la pandemia está pasando, que los teatros y los espectáculos volvieron, empezamos a armarlo. Hasta que yo para testearlo pongo una foto con una mesa en Instagram, y escribo “Probablemente estamos en la cuenta regresiva”. Al rato me postea desde España Oscar Martínez: “Si puedo voy”. Después Teté Coustarot pone “estoy eligiendo vestido”. Me escribe desde Miami Lolita Ponce y me dice “ojalá pueda ir”. Después pongo una foto de Mirtha, otra de Graciela (Borges), otra de Antonio Tarragó Ros, y así fue saliendo. Después vimos que se podía hacer shows y vamos con todo.

—O sea van a venir invitados clásicos de los Magazine y también algunos que irán por primera vez.

—Claro, te cuento, resulta que un día lo invito a Jey Mammon, confirma que viene, mirá, te estoy adelantando invitados, lo que no hago nunca, pero él lo dice al aire por tele en su programa. Y a partir de que lo dice, porque a mí también me sirve en un programa que para mí es impresionante y él es la figura del año, muchos medios de Buenos Aires piden venir a cubrirlo. Y para mí fue una grata sorpresa. Pero queremos celebrar la vida por empezar, pero vamos a abrir con una obertura especialmente armada por mí, con figuras muy conocidas, y que apunta a volver otra vez a la luz después de tanto oscurantismo en este año y medio.

—¿Además vas a tener un homenaje a la televisión?

—Desde ya, este año se cumplen 70 años de la televisión y no podíamos dejar pasar sobre todo la incidencia de los dos canales nuestros, el 3 y el 5, porque nos acercaron la televisión a Rosario. Porque en esa época Canal 7 se veía torciendo la antena, pero vamos a honrar a la televisión Made in Rosario, por eso este año será “La Noche de los Magazine, Made in Rosario”, pero made, no maid, como dicen todos, esto es como “Made in Lanús”, viste que nadie dice maid in Lanús, bueno esto es Made in Rosario, el copyright es de Nelly Fernández Tiscornia. Desde una flor a un arreglo, no hay nada en esta celebración que no sea hecho acá en Rosario. Y el leit motiv también era una frase de Antonio Carrizo, que cuando hacía en LT8 “Sábado vital” y yo era el columnista de Espectáculos, él decía “los caminos de Rosario se hicieron para venir”.

—¿Y cómo vinculás esa frase con los Magazine?

—Porque me pareció buenísimo que el encuentro sea de la gente que viene aquí. Por ejemplo, a Alfredo Alcón lo invitamos tres o cinco años consecutivos, hasta que pudiera venir, nunca le mandábamos la distinción si no venían. La clave era que vengan para que vean que sigan reconociendo, como todavía pasa, que Rosario es un epicentro cultural. Yo quiero que los invitados estén acá, si vienen de buen gusto, porque hay que tener una alquimia, porque cada cual tendrá trabajo, compromisos, familia. Pero bueno, va a haber mucho periodismo, muchos colegas, vienen figuras, cantantes, gente que ayuda a Rosario, obviamente, pero más que nunca el tema es el encuentro. Y lo bueno es que ya me cansé de las pantallas y del zoom, esta vez nos vamos a mirar a la cara.

—¿No te importa repetir distinciones? Porque, por ejemplo, Graciela Borges es una grande, pero lo recibió varias veces al Magazine, como Mirtha.

—Graciela Borges es una cábala, además que es una hermana de la vida, nos elegimos mutuamente, viene a casa, es amiga de mi familia, pero Graciela es una leyenda. Y este año habrá distinciones muy particulares y momentos especiales, creo que la pandemia nos movió el piso a todos. Pero pensá que los Martín Fierro también repetía, y eso que había un jurado, recuerdo que siempre ganaba “Telenoche” en el rubro noticiero, por eso muchos ni se querían presentar porque perdían. Pero los Magazine no son premios, son reconocimientos a la gente que todavía la pelea.