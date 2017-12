Los lagrimones en el cine por "Titanic" cumplen veinte años

Veinte años pasaron desde que Rose le prometió a Jack que no se rendiría jamás antes de perderlo en el océano helado mientras en los cines los lagrimones caían sobre las pochoclos.╠

"Titanic" cumple dos décadas desde que llegó a la gran pantalla y la celebración incluyó presentaciones en cines en todo Estados Unidos, donde los espectadores desvanecían con la historia de amor interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, hoy actores de gran categoría y galardonados con un Oscar.╠

"La historia del Titanic tiene una calidad que perdura en el tiempo", dijo el director James Cameron a fanáticos en una proyección en Los Angeles. La mujer de alta sociedad interpretada por Winslet y el vagabundo artista que encarnó DiCaprio son dos personajes ficticios en una dramatización del hundimiento en 1912 del barco más famoso de la historia tras chocar con un iceberg en su viaje inaugural por el Atlántico.╠

La película, distribuida por Paramount en Estados Unidos y Fox en el extranjero, entró en la historia del cine cuando recibió 11 premios Oscar, incluyendo los de mejor película y mejor director para Cameron.╠

Con una recaudación mundial de 2.200 millones de dólares, fue el filme más exitosa jamás realizada hasta que "Avatar", también de Cameron (2009), cosechó 2.800 millones en taquilla.╠

Pese a su inusual extensión de 195 minutos, recibió muy buenas críticas y el tema "My Heart Will Go On", de Celine Dion, se convirtió en un éxito mundial.

Cameron, de 63 años, recordó que vendió a Fox la idea de la película con "lo que probablemente fue la propuesta más corta en la historia del cine en Hollywood".Recordó que abrió un libro que tenía una pintura de Ken Marschall, "el mejor artista del tema del Titanic". "Era una hermosa imagen de una bengala encendida que iluminaba el barco, con los botes salvavidas alejándose", contó. "Dije: Romeo y Julieta aquí. Cuatro palabras".