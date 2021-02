Los hijos de Ricardo Fort no desean conocer a las mujeres que participaron en su gestación

Marta tiene 17 años y fue determinante cuando la consultaron si tenía interés o curiosidad por encontrarse con las mujeres que participaron en su gestación y parto. "No, yo jamás. Considero que padre y madre son quienes te guían. No me importan. Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia", explicó la hija del excéntrico actor ya fallecido.