Los Guns regresan en octubre y planean grabar un disco

Hace poco más de dos años, el 1º de noviembre de 2016, Slash tocó en Rosario en la gran gira de regreso de los Guns N' Roses, junto a sus compinches Axl Rose (foto) y Duff McKagan. El guitarrista no quiso abundar sobre el grupo en la entrevista con Escenario, pero sí adelantó la información que esta semana estuvo circulando por los medios: los Guns volverán a la ruta para una breve gira en octubre y se pondrán a trabajar en un nuevo y esperado álbum de estudio.

Slash todavía tiene un largo recorrido en el tour con Myles Kennedy & The Conspirators. Después de América latina actuarán en festivales en Europa y luego volverán a Estados Unidos y Canadá. Esta gira terminará en agosto y ya está previsto que Guns N' Roses regrese en septiembre, en el marco del festival Louder Than Life que se celebra en Kentucky.

Nada se informó todavía sobre las fechas que hará la banda en octubre, pero lo que sí se sabe a través de Slash es que el grupo tiene planes de volver a grabar. Los Guns no han publicado nada nuevo desde el "Chinese Democracy" de 2008, con Axl Rose como único miembro original. De grabar y editar un nuevo álbum con la formación original, sería el primero con material inédito de ellos desde los dos "Use Your Illusion" de 1991. De todas maneras, después de décadas de no compartir espacio en un estudio, habrá que ver si la química entre Rose, Slash y McKagan todavía funciona, y si realmente pueden sacar adelante un disco.

Por lo pronto, Slash estará en mayo en la Argentina, donde, además de Rosario, dará shows en Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. También tiene previsto grabar material nuevo con The Conspirators.