Los Globos de Oro abren la carrera hacia la conquista de los Oscar

La carrera hacia los Oscar comenzó ayer con las nominaciones a los Globos de Oro, los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, formada por unos 90 periodistas de espectáculos. Los galardones, que se entregan el 7 de enero, abren la gran temporada de premios que culmina a fines de febrero con la preciada estatuilla dorada. La elogiada "La forma del agua", el cuento de hadas de Guillermo del Toro ambientado en la Guerra Fría, encabezó las nominaciones a los Globos con siete candidaturas, que incluyen mejor película y mejor dirección. Le sigue muy de cerca el drama de Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágono "The Post", que recibió seis nominaciones, incluyendo a mejor actriz para Meryl Streep y mejor actor para Tom Hanks. Y también recibió un fuerte impulso, con seis candidaturas, "Tres anuncios por un crimen", el drama de venganza de Martin McDonagh, con Frances McDormand y Sam Rockwell.

Por el premio a mejor película dramática, "La forma del agua" se medirá con el tierno relato de la llegada a la madurez "Call Me By Your Name", la épica de Christopher Nolan de la Segunda Guerra Mundial "Dunkerque", y las mencionadas "The Post" y "Tres anuncios por un crimen". Por su parte, las candidatas a mejor película de comedia o musical son "The Disaster Artist", con James Franco; la exitosa película de terror "Huye"; la historia sobre el paso a la adultez de Greta Gerwig "Lady Bird"; el musical con Hugh Jackman "El gran showman" y la tragicomedia sobre la patinadora Tonya Harding, "Yo, Tonya".

La película chilena "Una mujer fantástica", sobre las adversidades que enfrenta un transexual tras la muerte de su pareja, se medirá por el premio a la mejor película extranjera con el filme de Angelina Jolie "First They Killed My Father" (Camboya), además de "In The Fade" (Alemania/Francia), "Loveless" (Rusia) y "The Square" (Suecia/Alemania/Francia). "Coco", el éxito de Pixar sobre el Día de los Muertos mexicano, fue postulada a mejor película animada junto con "Un jefe en pañales", "Ferdinand", "The Breadwinner" y "Loving Vincent".

¿Hay diversidad?

Algunos pronosticaron y temieron la falta de diversidad entre los actores nominados, pero las postulaciones fueron bastante incluyentes. Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."), Mary J. Blige ("Mudbound") y Octavia Spencer ("La forma del agua") están entre los 30 nominados. La categoría de mejor dirección, sin embargo, se mantuvo completamente masculina, como la mayoría de las veces en la historia de los Globos y los Oscar. Muchos habían pensado que este año sería diferente gracias al trabajo de directoras como Gerwig, Patty Jenkins ("Mujer maravilla") y Dee Rees ("Mudbound"). Pero los nominados fueron Spielberg, del Toro, Nolan, McDonagh y Ridley Scott.

En el apartado de mejor actriz dramática, Sally Hawkins ("La forma del agua") se disputa el premio con Frances McDormand ("Tres anuncios por un crimen"), Jessica Chastain ("Apuesta maestra"), Michelle Williams ("Todo el dinero del mundo") y Meryl Streep, nominada por trigésima primera vez con "The Post". Entre ellos, las cartas las tienen Tom Hanks ("The Post"), Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), Gary Olman ("Darkest Hour") y Daniel Day-Lewis, que se despide del cine con "El hilo fantasma", de Paul Thomas Anderson.

En la categoría de mejor actriz de comedia, el Globo se lo disputan Emma Stone como la tenista Billie Jean King en "La batalla de los sexos", Judi Dench convertida en reina en "Victoria & Abdul", una viajera Helen Mirren en "The Leisure Seeker", Saoirse Ronan como la joven estudiante de "Lady Bird" y Margot Robbie en la piel de la campeona de patinaje artístico sobre hielo Tonya Harding en "Yo, Tonya". Para los hombres el premio estará entre Steve Carell ("La batalla de los sexos"), Ansel Elgort ("Baby Driver"), James Franco ("The Disaster Artist"), Hugh Jackman ("El gran showman") y Daniel Kaluuya ("Huye").

Reinas de la pantalla chica

El drama de HBO "Big Little Lies" lideró las categorías de televisión con seis postulaciones. La ganadora del Emmy fue nominada a mejor miniserie o película hecha para TV y además tiene candidaturas para su elenco de estrellas: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Alexander Skarsgard y Laura Dern.

La crónica sobre la tormentosa relación entre Bette Davis y Joan Crawford "Feud: Bette and Joan" obtuvo cuatro nominaciones, incluyendo a mejor actriz en una miniserie para Jessica Lange y Susan Sarandon. Por su parte, la recién estrenada "The Marvelous Mrs. Maisel", de Amazon, fue postulada a dos premios, incluyendo mejor serie de comedia. También con múltiples nominaciones están las exitosas "Stranger Things" y "The Crown", ambas de Netflix.

Los Globos no suelen pronosticar a los ganadores del Oscar, pero sí lo hicieron el pasado enero. Las ganadoras del Globo de Oro a la mejor película dramática y comedia, "Moonlight" y "La La Land", terminaron ambas en el escenario al final de los premios de la Academia, cuando "Moonlight" emergió victoriosa tras el célebre error al anunciarse la ganadora a mejor película.

Jake Coyle

AP