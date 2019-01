Los estrenos en streaming y regresos que marcarán 2019

Parece que la edad de oro de las series está lejos de terminar. Este año viene cargado de producciones inéditas, nuevas temporadas y episodios que marcarán el final definitivo de series que han sido un hito en la pantalla chica y los servicios de streaming. En 2019 también continuará una tendencia que viene en alza en los últimos años: estrellas de Hollywood del calibre de Meryl Streep y George Clooney son tentados por las producciones para televisión y estampan su firma para atraer a un público cada vez más masivo.

Sin dudas uno de los "eventos" de este año será el final de "Game of Thrones". La exitosa serie de HBO estrenará su octava y última temporada en abril próximo. Según se adelantó, serán seis episodios, pero de tamaño extralargo. Cada capítulo tendrá más de una hora de duración. Otro tanque que se despide es "Orange Is The New Black", una de las primeras series que puso a Netflix en el mapa para la crítica y el público. "Después de siete temporadas, es hora de salir de la cárcel", dijo la creadora del programa, Jenji Kohan. La producción ambientada en una cárcel de mujeres llegará probablemente en junio o julio, al igual que las entregas anteriores.

En un plano más alternativo, también llega a su fin "Mr. Robot", la serie de Amazon que lanzó a la fama al actor Rami Malek, el Freddie Mercury de la taquillera "Bohemian Rhapsody". Después de tomarse un año libre para trabajar en "Homecoming", el visionario director Sam Esmail regresa para la cuarta y última temporada de esta premiada producción, que aún no tiene fecha de estreno.

Las más esperadas. Entre los tanques se destacan cinco regresos: "True Detective", "Big Little Lies", "The Crown", "Stranger Things" y "La casa de papel". La primera en llegar será la tercera temporada de "True Detective", que se estrenará el próximo domingo. La serie de HBO estará protagonizada por el ganador del Oscar Mahershala Ali, que interpretará a un detective que investiga el secuestro de dos niños.

Hace pocos días Nicole Kidman reveló en una entrevista que la segunda temporada de "Big Little Lies" (HBO) se estrenará en junio. La aclamada miniserie que se convirtió en un éxito en 2017 regresa a la pantalla chica con su elenco de estrellas: Kidman, Reese Whiterspoon, Laura Dern y Shailene Woodley. Como si fuera poco esta temporada se sumará Meryl Streep, que encarnará a una madre que busca respuestas tras la violenta muerte de su hijo.

La serie que este 2019 se enfrentará a un gran cambio es "The Crown" (Netflix). La premiada actriz Claire Foy dejará de ser la reina Isabel II de Inglaterra en la esperada tercera temporada y cederá el trono a Olivia Colman, una de las mejores actrices británicas de la actualidad. Colman interpretará a una reina más madura mientras la serie avanza en los años 60 y 70. En tanto, Helena Bonham Carter retomará el papel de la princesa Margarita que hasta ahora interpretaba Vanessa Kirby.

La fecha de regreso de "The Crown" todavía no está confirmnada, pero sí se sabe cuando volverá a Netflix "Stranger Things", la serie que cosechó fanáticos en todo el mundo. La tercera temporada se estrenará el 4 de julio y la acción se desarrollará en el verano boreal de 1985, continuando con las aventuras de un grupo de amigos adolescentes.

Netflix también se anota otro gran regreso con la tercera temporada de "La casa de papel", la serie española que se convirtió en un suceso en Latinoamérica. Los nuevos capítulos no tienen fecha de estreno confirmada, pero es seguro que los famosos ladrones que planean "el robo del siglo" volverán en 2019, y al elenco se sumará Rodrigo de la Serna.

Otro regreso esperado es el de "Mindhunter", la serie de Netflix producida por David Fincher. Ambientada en los años 70, "Mindhunter" sigue al agente del FBI Holden Ford (basado en la vida real de John E. Douglas) y su compañero Bill Tench mientras viajan por EEUU entrevistando a algunos de los asesinos seriales más depravados de la época en un intento por comprender su mente. En la segunda temporada (que aún no tiene fecha confirmada) aparecerá el célebre asesino Charles Manson, interpretado por Damon Herriman, el mismo actor que se pone en la piel de Manson en la próxima película de Quentin Tarantino.

Políticos y superhéroes. Entre los estrenos de series originales hay apuestas muy fuertes. Netflix probará suerte con "The Politician", la nueva serie de Ryan Murphy, creador de grandes éxitos como "Glee" y "American Crime Story". Se trata de una comedia sobre un joven político que en cada temporada buscará conseguir un nuevo cargo. El protagonista será Ben Platt, un premiado actor de musicales de Broadway. La serie tendrá números musicales en varios de sus episodios y contará con la participación de estrellas como Jessica Lange y Gwyneth Paltrow.

Los superhéroes volverán a ser protagonistas en la pantalla chica con dos producciones. El 15 de febrero se estrenará en Netflix "The Umbrella Academy", una adaptación de la serie de cómics homónima escrita por Gerard Way desde 2007 y publicada por Dark Horse Comics. Ellen Page es la protagonista de esta historia, que se centra en varias personas con superpoderes que, cuando eran jóvenes, asistieron a una escuela especial para aprender a utilizar sus habilidades. Otro estreno que crea expectativa es el de "Watchmen" (HBO), una serie creada por Damon Lindelof ("Lost") que está basada en la serie limitada de comics del mismo nombre de Alan Moore y Dave Gibbons. Esta ambiciosa producción está ambientada en una historia alternativa donde los superhéroes son tratados como proscriptos. Entre el elenco confirmado aparecen Regina King, Jeremy Irons y Don Johnson.

La plataforma de video de Apple tampoco se privó de fichar estrellas. Este año estrenará "Top Of The Morning", una ficción producida y protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. En el elenco también figura Steve Carell. Por su parte George Clooney volverá a la pantalla chica con la miniserie "Catch-22". Esta producción de la plataforma Hulu es una adaptación de la novela homónima de Joseph Heller. Y Amazon también estrenará la miniserie de ciencia ficción "Good Omens", basada en la novela del mismo nombre de Neil Gaiman y Terry Pratchett.