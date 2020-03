Los estrenos de la semana bajo la lupa de Escenario

“El hombre invisible”, durmiendo con el enemigo

Calificación: ***. Intérpretes: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer y Michael Dorman. Dirección: Leigh Whannell. Género: Thriller. Salas: Cinépolis, Hoyts, Showcase, Nuevo Monumental.

Esta nueva remake de "El hombre invisible" tiene poco que ver con la clásica novela homónina de H.G. Wells. Acá estamos frente a un filme de suspenso y terror mainstream, dirigido por Leigh Whannell (creador de la saga "La noche del demonio"), que intenta actualizar la trama con un tema candente en todo el mundo: el Ni Una Menos y el #MeToo. Por eso esta versión hace foco en la víctima: su personaje central es Cecilia, una arquitecta que logra huir a duras penas de una relación tóxica con su pareja, un famoso científico especializado en óptica, y se refugia en la casa de un amigo de la infancia. La mujer no se anima a salir a la calle y vive presa de su paranoia, pero esta situación se alivia cuando ella se entera que su ex se suicidó. Esta calma, sin embargo, dura muy poco, porque Cecilia empieza a sentir que alguien la sigue y está muy cerca, aunque ella no pueda verlo. La tensión que se respira en la primera parte de la película recuerda mucho a "Durmiendo con el enemigo" (1991), aunque aquí las cosas se ponen más densas. El director logra, a través del cine de género, una foto descarnada del sufrimiento de las víctimas de género, a quienes nadie les cree, mientras sus vidas se transforman en un calvario. La actuación brillante de Elisabeth Moss también refuerza ese concepto, y hace que su miedo se sienta hasta en la butaca. El único problema (nada menor) es que la película falla en la resolución, cayendo en la trampa de las vueltas de tuerca y alejando a la protagonista del espectador.

Por Carolina Taffoni

“Buscando justicia”, el impulso de hacer lo correcto

Calificación: ***. Intérpretes: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Charlie Pye Jr. y Michael Harding. Dirección: Destin Daniel Cretton. Género: Drama. Salas: Cinépolis, Hoyts, Showcase y Nuevo Monumental.

Michael B. Jordan se mueve con igual entusiasmo tanto en las franquicias sobre superhéroes como en la comedia y el drama. El intérprete que integró los elencos de “La liga de la justicia” y “Los cuatro fantásticos” y que se lució junto a Sylvester Stallone en “Creed”, cambió de ritmo y contexto encaró uno de sus trabajos más comprometidos en “Buscando justicia”.

El filme se basa en la historia real de Bryan Stevenson, un abogado negro que se recibió en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Con ese antecedente podría haber continuado su carrera en Nueva York, pero decide mudarse al sur y dedicar su tiempo a defender a personas de su comunidad que sufren una condena de cárcel injusta o que ya están en el corredor de la muerte en Alabama. Así conoce a Walter McMillian, interpretado por Jamie Foxx, un hombre que espera su sentencia luego de que fuera hallado culpable del crimen de una joven y que Stevenson narra en el libro en el que se inspira el filme.

El filme refleja los prejuicios, las desigualdades y la desesperanza, no sólo del acusado, sino también de una comunidad, por eso “Buscando justicia” excede el clásico formato de drama de abogados para reflejar el costado menos elogiable de la justicia.

Por Rodolfo Bella

“El llamado salvaje”, sueños de amor y libertad

Calificación: ***. Intérpretes: Harrison Ford, Karen Gillan, Bradley Whitford. Dirección: Chris Sanders. Género: Aventuras. Salas: Cinépolis, Hoyts, Showcase, Nuevo Monumental.

Los amantes de las películas protagonizadas por animales tienen una buena racha: después de “Dolittle”, estrenada el mes pasado, ahora llega “El llamado salvaje”, ambas perfiladas para un público preadolescente. Basada en la novela corta de Jack London, de principios del siglo XX, este filme cuenta la historia de Buck, un perro muy singular que termina encontrando su lugar en el mundo, siendo totalmente libre. Si bien el gran protagonista es el can, su coequiper Harrison Ford, logra una dupla brillante.

La historia comienza con Buck en su hábitat natural, donde nació y donde se siente cómodo, en la cálida California. Pero de pronto es llevado a Alaska para que forme parte de un grupo de perros de un trineo, en la época de la fiebre del oro (en el siglo XIX), donde acabará siendo el líder del grupo.

Sin embargo, su vida cobrará sentido junto a Ford, un ermitaño con quien viajará hacia tierras lejanas.

Chris Sanders, responsable de “Lilo y Stitch” y “Cómo entrenar a tu dragón”, logra plasmar una historia tierna, que genera momentos de mucha emoción, sí, incluso hasta las lágrimas. Otro punto fuerte de esta producción es la fotografía, cuyo director es el ganador del Oscar por “Rescatando al soldado Ryan” y “La lista de Schindler”.

Por Luciana Boglioli