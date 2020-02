Los estrenos de la semana bajo la lupa de Escenario

"1917", son carne de cañón

Calificación: ****. Intérpretes: Dean-Charles Chapman, George MacKay, Colin Firth y Benedict Cumberlach. Dirección: Sam Mendes. Género: Bélica. Salas: Cinépolis, Del Centro, Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase.

Hay películas que llegan con tanta prensa y, como este caso, con tantas nominaciones, que es inevitable empezar a verla con la idea de "ahora empieza la película del año". Pero en "1917", que es candidata a diez estatuillas de los Oscar entre las que se destacan mejor película y dirección, no es ni tanto ni tan poco. Es decir, no es una película que va a ser una bisagra en la historia de la filmografía bélica de la industria hollywoodense, pero tampoco es una suerte de videojuego como se trató de menospreciar a este logrado filme de Sam Mendes, el laureado realizador de "Belleza americana" (que hoy sería imposible de estrenar por razones obvias) y "Sólo un sueño". La historia, inspirada en un relato del abuelo del director, tiene como protagonistas a dos cabos ingleses de la Primera Guerra Mundial, quienes, un 6 de abril de 1917, tienen que hacer una misión más que riesgosa: cruzar la línea de ataque enemiga para enviarles un mensaje urgente a una tropa aliada. El mensaje es la orden de no atacar, porque es una emboscada preparada por los alemanes para aniquilar a 1600 soldados. Como toque más dramático, por si faltara algo, es que entre ese millar y medio de almas está el hermano de Blake (Dean-Charles Chapman), quien irá acompañado de Schofield (George MacKay), que en rigor será la gran estrella de una película que se filmó sin estrellas. Es decir, los dos actores en los roles protagónicos ni fueron considerados para el rubro mejor actor, algo poco frecuente en candidatas a mejor película. Lo cierto es que hubo una idea detrás de ese no protagonismo, y es que Sam Mendes buscó que esos dos jóvenes carne de cañón no sean caritas de Hollywood, para que se asemejen a los desconocidos que perdieron la vida en el frente de batalla y ni siquiera les quedó una medalla para la familia. Esa es la historia más profunda que subyace "1917", porque Mendes quiso plasmar esa sensación de exterminio inútil que representa toda guerra y al mismo tiempo, y quizá para reforzar esa idea, propone que cada espectador viva el mismo viaje que Blake y Schofield. Desde ahí se explica la decisión de filmar una película en plano secuencia, como si la toma no tendría fin, como si nadie se tomara un respiro, ni siquiera el director de fotografía (Roger Deakins, candidato firme a ganar su segundo Oscar después de "Blade Runner 2049"). La película hace que el espectador transpire, sobre todo en la corrida final de Schofield mientras sortea las bombas, en la mejor imagen del filme. Pese a que faltó vuelo actoral y repite el relato del héroe, es una bélica imperdible.

Por Pedro Squillaci

"Mujercitas", dueñas del destino

Calificación: ***. Intérpretes: Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Emma Watson. Eliza Scanlen. Dirección: Greta Gerwig. Género: Drama. Salas: Del Centro, Cinépolis, Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase.

“Hay algunos temperamentos muy nobles para romperlos”, advierte Margaret March (Laura Dern), madre de Amy, Beth, Jo y Meg, a una de ellas, haciendo alarde de su fuerte carácter, claramente heredado por sus hijas e imposible de controlar.

Más actual y oportuna que nunca, la historia de “Mujercitas” escrita por Louisa May Alcott en 1868 volvió al cine en una adaptación de la directora de “Lady Bird”, Greta Gerwig, con un mensaje feminista y 6 nominaciones a los Oscar.

Estas cuatro niñas viven con su madre respaldadas por la fortuna de su Tía March (Meryl Streep), quienes tienen visiones muy distintas de la vida. En una sociedad donde buscar al príncipe azul era el leit motiv, estas hermanas se esfuerzan por salirse del molde y hurgar en sus talentos. “Nadie olvidará a Jo March”, dice el personaje interpretado por Saoirse Ronan nominada al Oscar, la más combativa y ambiciosa de todas.

Las inclinaciones artísticas y el estudio son los temas principales por los cuales lucharán estas chicas inmersas en la cultura machista que las arrastra a enamorarse pero que no lo logra.

“¿La única manera de que una mujer no se case es que sea rica?”, es uno de los interrogantes que se plantean y cuya respuesta parecer indicar que sí.

“Trato de conformarme pero es difícil, estoy cansada de ser pobre”, asegura una de las March. Pero cuando la crisis apremia y los sentimientos no son verdaderos, estas mujeres son tan fieles a ellas mismas que se priorizan ante todo sin obedecer a ningún mandato social, como si la historia transcurriera en el 2020.

Lo cierto es que este elenco estelar, del cual también forman parte Emma Watson, Eliza Scalen y Florence Pugh, logra crear una atmósfera cálida, donde las necesidades son más que los lujos, pero donde el amor y la unión todo lo pueden.

Por Luciana Boglioli

"Rumbo al mar", fallido flim con los Bal

Calificación: *. Intérpretes: Santiago Bal, Federico Bal, Anita Martínez, Zulma Faiad, Laura Laprida. Dirección: Nacho Garassino. Género: Drama. Salas: Cinépolis, Hoyts y Showcase.

Cuesta hacer una crítica de una película como “Rumbo al mar”, sobre todo porque prima la cuestión nostálgica y el respeto por la figura de Santiago Bal, fallecido el 9 de diciembre pasado. Pero lo cierto es que, más allá de todo este contexto, y de que es imposible despejar las analogías del vínculo padre-hijo en la vida real con el de papá Julio (Santiago) y su hijo Marcos (Federico Bal), la película de Nacho Garassino es fallida desde el comienzo al fin. Porque plantea una trama recurrente, que es la del hombre que desea hacer su último deseo antes de su muerte (“Antes de partir” con Jack Nicholson y Morgan Freeman es el ejemplo más inmediato) y la lleva a cabo con una narrativa pobre, sin un trabajo interesante en los encuadres y, lo peor, con actuaciones muy poco convincentes. Esta es la historia de Julio, quien padece una enfermedad terminal y necesita plasmar un sueño, que es ir desde Tucumán hasta Mar del Plata junto a su hijo Marcos, pero en moto. En un momento pasarán por Rosario, con tomas obvias al Monumento, con banderines auriazules y rojinegros en un kiosco de diarios, en otra sumatoria de lugares comunes. El vínculo entre padre e hijo tendrá no obstante un camino despejado, que no lo tendrá la película en ningún momento.

Por Pedro Squillaci