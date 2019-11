Los estrenos de la semana bajo la lupa de Escenario

“El irlandés”, el asesino sin códigos

Calificación: ****. Intérpretes: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, dirección: Martin Scorsese. Género: Drama. Salas: Nuevo Monumental, Cines del Centro.

Scorsese vuelve a dar una clase de cine en “El irlandés”. Y lo hace a partir del caso del histórico Jimmy Hoffa (Pacino), un poderoso sindicalista de la década del 50, tan temible como mafioso. Casi de casualidad se cruzará con Frank Sheeran (De Niro), un veterano de la Segunda Guerra Mundial que aprendió a matar sin sentir ninguna culpa. Esa característica le servirá al dedillo para los planes de Hoffa y su mano derecha Russel Bufalino (Pesci), quien será el encargado de motorizar las ambiciones políticas de su líder, caiga quien caiga, literalmente. La película se sostiene con un relato en off típico de Scorsese y una tensión dramática que va in crescendo. Quizá las tres horas y media del filme atentan contra la dinámica del relato, pero sería una osadía decir que afecta el concepto general. Porque hay tanta calidad en los diálogos sutiles como en los silencios y también en la banda sonora, que convierten a esta historia en imperdible. Para que salte al rango de obra maestra bastará con hacer hincapié en las actuaciones de los tres roles protagónicos. Tener a Pacino, De Niro y Pesci juntos es lo máximo. Pero el que se come la película es Joe Pesci, porque su expresividad realza a su personaje en el arco temporal, sorteando los trucos digitales que rejuvenecen a medias a los protagonistas. Hay que verla y disfrutarla.

Por Pedro Squillaci

“Downton abbey”, un combo imperfecto

Calificación: ***. Intérpretes: Hugh Bonneville y Maggie Smith. Dirección: Michael Engler. Género: comedia dramática. Salas: Cines del Centro, Hoyts y Showcase.

La serie “Downton Abbey” generó una legión de fans alrededor del mundo, además de obtener tres Globo de Oro para tres de sus protagonistas. La serie tuvo seis temporadas durante las cuales se puso la lupa sobre parte de la historia y la sociedad inglesa durante la primera mitad del siglo XX a través del retrato de una familia aristocrática y su pequeño y leal ejército de sirvientes.

Aún para quien no haya visto la serie, la película resulta atractiva y funciona con la precisión de un reloj británico, aportando, como en la serie, dosis de intriga, suspenso y sobre todo de humor que, una vez más, tiene a Smith como la esgrimista más afilada en las batallas verbales. El nudo del relato, que transcurre en los años 20, es una carta que le anuncia a Robert Crawley, conde de Grantham y patriarca de la familia, que el rey Jorge V y la reina Mary se hospedarán una noche en la mansión, lo que genera toda clase de conflictos, desacuerdos y corridas tanto entre los nobles como entre el personal.

Rodolfo Bella

“Los sonámbulos”, el villano está a tu lado

Calificación: ***. Intérpretes: Erica Rivas, Marilú Marini, Ornela D´Elia, Luis Ziembrowski, Daniel Hendler. Director: Paula Hernández. Género: Drama. Salas: Hoyts y Showcase.

Bajo la frase “todo queda en familia” se pueden encerrar las mayores atrocidades. Eso se desprende de “Los sonámbulos”, el logrado filme de Paula Hernández que interpela a una familia porteña de buen nivel social, cuyos referentes son socios de una editorial y todos confluyen en una casa de campo para pasar unos días en vísperas de fin de año. Hay charlas tribiales mezcladas con dramas personales, de pareja, pujas entre hermanos, temas laborales y diálogos intimistas. El clima de la película remite a “La ciénaga”, de Lucrecia Martel, pero hay un hecho dramático que acciona de punto de quiebre a partir del vínculo de un joven de la onda “vale todo” y su prima adolescente (la bella Ornela D´Elia, gran promesa como actriz). La directora pone la cámara en la madre de esa joven (enorme rol de Erica Rivas), y la sigue en su relación con su marido (Ziembrowski) y en las dificultades de crianza de su hija. La película genera tanta empatía como rabia y es el cruel reflejo de las familias de clase media alta que tienen por hábito esconder la basura debajo de la alfombra.

Por Pedro Squillaci