Los estrenos de la semana bajo la lupa de Escenario

"Yesterday", sólo por las canciones

Calificación: **.Intérpretes: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon y Ed Sheeran. dirección: Danny Boyle. Género: Comedia romántica. Salas: Del Centro, Showcase, Village, Hoyts y Nuevo Monumental.

Podés tener las canciones de los Beatles. Podés tener a un director premiado como Danny Boyle (“Trainspotting”, “¿Quién quiere ser millonario?”). Podés tener a un guionista como Richard Curtis (“Cuatro bodas y un funeral”, “Notting Hill”). Y así y todo puede fallar. Eso es lo que pasa con “Yesterday”. El planteo de la película es interesante, pero las películas no se hacen sólo con ideas. La historia comienza con Jack Malik (Himesh Patel), un chico que canta en bares y que está por abandonar la música porque el éxito no llega. Pero resulta que, después de un extraño apagón a escala planetaria, Jack descubre que el mundo se olvidó por completo de la existencia de los Beatles y él es el único que los recuerda. La oportunidad está servida en bandeja: el protagonista se apropia de las canciones de Lennon y McCartney y se convierte en una estrella pop de dimensiones colosales. “Yesterday” promete un encanto que a la media hora se disuelve. No termina de funcionar como comedia romántica (la chica de la película es lila James) y tampoco como fábula del chico simple que de golpe es engullido por la industria. Todo está librado al trazo grueso y a las referencias obvias, mientras la historia se va al lado de la grandeza de las canciones. El final está bien resuelto, pero a esa altura ya poco importa.

Por Carolina Taffoni

"Presidente bajo fuego", peligro en lo más íntimo del poder

Calificación: ***. Intérpretes: Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo. Nick Nolte, Jada Pinkett Smith. Dirección: Ric Roman Waugh. Género: Acción. Salas: Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase, Village.

Sus antecesoras “Ataque a la Casa Blanca” y “Londres bajo fuego” marcaron la línea de acción de esta nueva parte en la que regresa Mike Banning, el guardia de seguridad del presidente. La trama comienza cuando el presidente de la Nación, interpretado por Morgan Freeman, casi pierde su vida en un intento de asesinato por lo que su guardia es acusado como principal sospechoso. El gran acierto de esta nueva entrega, y de las anteriores siempre es Freeman, que le aporta una total dignidad al personaje. Para los amantes de la acción, este filme tiene un buen timing de thriller, pero esta vez, a diferencia de las anteriores, ya no aparecen ni los enemigos islámicos ni los norcoreanos, sino que el enemigo está en el seno más íntimo del poder.

Por Luciana Boglioli