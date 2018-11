Los estrenos de la semana bajo la lupa de Escenario

"Mi mejor amigo", despertar al mundo

Calificación: ***. intérpretes: Angelo Mutti Spinetta, Benicio Mutti Spinetta Lautaro Rodríguez, Moro Anghileri y Guillermo Pfening. Dirección: Martín Deus. Género: Drama. Salas: Hoyts y Showcase.

El director platense Martín Deus eligió hacer foco en la adolescencia para su premiada ópera prima. El filme ganó el Gran Premio Ecran Junior en el festival de Cannes, una sección en la que se exhiben películas para jóvenes de hasta 15 años. La ganadora es elegida por adolescentes y "Mi mejor amigo" se impuso entre nueve filmes.

Deus aborda diversos temas en este filme como la sexualidad, las relaciones con los padres, los mandatos sociales, el rol de los docentes, la amistad y el primer amor, entre otros. Siempre lo hace sin subrayar nada, tanto en el aspecto visual como en el guión. La película, protagonizada por Angelo Mutti Spinetta, Lautaro Rodríguez, Moro Anghileri y Guillermo Pfening, narra la transformación que produce en una familia que vive en el sur, y sobre todo en su hijo adolescente, la llegada desde Buenos Aires de otro chico, hijo de una pareja amiga de sus padres.

Deus cede en muy pocas ocasiones a mostrar escenas demasiado estilizadas en los momentos en los que se impone la ambigüedad de las relaciones y elige los contraluces y los picados para construir fragmentos de los recuerdos o la confusión del personaje de Mutti Spinetta, un chico estructurado y obediente que empieza a recorrer el difícil camino de salir al mundo.

Por Rodolfo Bella





"Las hijas del fuego"; mucho sexo, poco cine

Intérpretes: Sofía Gala Castiglione, Erica Rivas, Cristina Banegas, Disturbia Rocío, Mijal Katzowicz, Violeta Valiente, Rana Rzonscinsky e Ivanna Colonna Olsen. Género: Drama. Sala: Village.

El cine de Albertina Carri interpela, apunta a derribar prejuicios y a desarmar las estructuras del sistema. Eso es un mérito en sí mismo, sobre todo en medio de tanto cine industrial que huele a rancio. Pero en "Las hijas del fuego" apostó tanto al mensaje de supuesta libertad del cuerpo de la mujer que se olvidó del cine propiamente dicho. Porque aquí la autora de "Los rubios" y "Cuatreros" intentó una película disruptiva "hecha de calor político" como rezaba el anuncio del festival Bafici (donde ganó la competencia argentina) pero lo plasmó en una vacía porno lésbica. Y claro, como toda porno, no hay guión ni puesta cinematográfica. Aquí abundan las orgías y el sexo porque sí, con deliberado tono inclusivo respecto a los parámetros estandarizados de belleza, que sería un punto a favor, de no ser por el subrayado en la gordura o en mujeres demasiado masculinizadas. La participación de Erica Rivas, Cristina Banegas y Sofía Gala Castiglione son una mera excusa, ya que ninguna de las actrices del star system participa de las escenas fuertes, mucho menos en las de sexo explícito, lo que expone cierta pacatería, que paradójicamente es la misma que critica la realizadora en los textos en off que pretenden adoctrinar sobre cuestiones de libertad sexual. "Las hijas del fuego" está en las antípodas de la veta sensible de amor lésbico que expresaba "La vida de Adele". Carri equivocó el camino al hacer cine sin cine, todo un error de concepto.

Por Pedro Squillaci