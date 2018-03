Los estrenos de la semana bajo la lupa de Escenario

"Proyecto florida", la sombra de Disneyworld

Calificación: *****. Intérpretes: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe, Valeria Cotto y Christopher Rivera. Dirección: Sean Baker. Género: drama. Salas: Hoyt, Village y Showcase.

El patio trasero de Disneyworld es un desolador paraje donde sobresale la marginalidad, una dura realidad social que contrasta con la felicidad banal y leve del mundo mágico de Mickey. Así al menos lo refleja "Proyecto Florida", donde el director Sean Baker ("Tangerine") intenta poner todo el tiempo su cámara y su mirada a la altura de la incontrolable Moonee y sus amiguitos del motel de mala muerte, una especie de colorido Fonavi estadounidense. La pequeña Moonee (una increíble Brooklynn Prince) es la gran estrella del filme, una niña de 6 años tan traviesa como inteligente, apenas consciente de la realidad que la rodea. En esta dura aventura que es nada más y nada menos que cómo sobrevivir día a día, Moonee está acompañada por su madre veinteañera (Bria Vinaite), una compañera fiel pero madre desastrosa, que de la mano de la pequeña comparten un permanente escape hacia adelante, es decir, hacia ningún lado preciso. Bria -como la totalidad del elenco, salvo Willem Dafoe- hace su debut frente a las cámaras. Dafoe también está estupendo, esta vez en un rol bien terrenal, el administrador del motel, una especie de ángel guardián de los desamparados y revoltosos niños de la comunidad. Una película de excepción, donde Baker a toda esta miseria y de vida al borde la pinta de colores pastel que amortiguan el puñetazo en el estómago y transmiten así la alegría inconsciente de los niños del descascarado Magic Castle.

Por José Cavazza





"María magdalena", una mujer de esta era

Calificación: ***. Intérpretes: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Ariane Labed, Ryan Corr, Dénis Menochet. Dirección: Garth Davis. Género: Drama histórico. Salas: Monumental, Hoyts, Showcase y Village.

Hay otra María Magdalena y Garth Davis quería que se supiese. Para eso eligió a Rooney Mara, con un rostro entre etéreo y sufrido, y Joaquin Phoenix, capaz de interpretar a un Jesús tan rebelde y místico como terrenal y expresivo. Esta María Magdalena sigue a un hombre que lleva el mensaje de Dios. Cree en El y se convertirá en su devota, más allá de la resistencia de su familia que sólo quiere que se case con un hombre que no ama. No hay ninguna referencia a su “título” de prostituta y la película se encargará de referenciarlo en el texto del final. El director muestra a una María a tono con la mujer de los tiempos actuales, que es capaz de luchar por los derechos que le corresponden, que reniega de los mandatos establecidos y que sostiene: “Haré que me escuchen, no me callaré”. La película relata el derrotero de los apóstoles en el camino que va desde la idea de que Jesús es el enviado de Dios, hasta las dudas de Pedro (que aquí es negro y lo interpreta Chiwetel Ejiofor) y el calvario de Judas. En ese camino, con paisajes naturales que reflejan como pocas veces se vio la desolación y la crudeza de Jerusalén y Galilea, despunta el vínculo entre Jesús y María. Esa preferencia que tenía por ella y las confesiones que le hacía a solas en el monte preparan el terreno para que no haya dudas de que fue María Magdalena quien sea la primera persona en verlo a Jesús resucitado. La trama hará foco en paralelo sobre las historias de Jesús y María, sin caer en lugares comunes, ni subrayados. Incluso la crucifixión se muestra con el realismo necesario, en una escena breve y demoledora. Este Jesús es más revolucionario y creíble, y esta Magdalena se ve más combativa y también más cercana. Aunque más lejos de las Sagradas Escrituras.

Por Pedro Squillaci





“Un viaje en el tiempo”, guerreros de la luz

Calificación: ***. Intérpretes: Chris Pine, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Oprah Winfrey. Dirección: Ava DuVernay. Género: Fantasia. Salas: Monumental, Showcase, Hoyts y Village.

El amor es la frecuencia. Esa por la cual dos átomos se encuentran, se unen y se empoderan hasta lograr traspasar el universo. Con esa premisa, “Un viaje en el tiempo” narra una historia de superación y milagros. Con la ayuda de tres guías celestiales, una niña realiza un viaje transformador en el que descubre que la fortaleza interna se logra al aceptar los defectos y al usar la propia luz. Se trata de una película que toca temas fuertes y que deja como moraleja que todo depende del cristal con que se miren las cosas pasadas, presentes y futuras. Además, hace hincapié que el amor y la bondad le ganan a los celos, la envidia, la ira y la violencia. Con un elenco de estrellas entre las que se destacan Reese Witherspoon y Zach Galifianakis, está la debutante en cine Oprah Winfrey. No es casual su presencia en esta película de Disney y mucho menos lo es su rol, ya que interpreta a una guerrera de la luz que lucha contra la oscuridad del universo. ¿Una connotación política contra el actual presidente de Estados Unidos, quizás? Lo cierto es que es un filme que más allá de su lentitud, resalta que “todo aquel dispuesto a enfrentar la oscuridad y a ofrecer lo mejor de sí mismo a la luz, logra detener el mundo”.

Por Luciana Boglioli