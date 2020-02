Los estrenos bajo la lupa de Escenario

"Judy", el ocaso de una estrella sufrida

Calificación: ***. Intérpretes: Renée Zellweger, Rufus Sewell, Finn Wittrock, Michael Gambon, Jessie Buckley y Darci Shaw. Dirección: Rupert Goold. Género: Drama. Salas: Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts, Showcase.

Judy Garland fue una cantante y actriz famosa en las décadas de 1940 y 1950, pero también hizo ruido por su costado irreverente y adicciones, que terminaron por consumir su carrera y de alguna manera su vida. Ruppert Good hizo un recorte de la historia de la actriz -después conocida por ser la mamá de Liza Minelli- y abarcó los últimos años de gira en una ciudad de Londres que se rindió a sus pies. Goold, de amplio recorrido como director teatral pero con poca experiencia cinematográfica, hizo un filme sin demasiados riesgos y utilizó sus máxima atención para el lucimiento de Renée Zellweger, quien tiene todas las fichas para llevarse el Oscar a mejor protagónico en la ceremonia de esta noche por su composición tan precisa como profunda. Judy Garland es la imagen de la mujer que, pese a las luces de la fama, es infeliz. Viene de romper con su marido, hace tiempo que no ve a sus hijos y su único objetivo es ganar dinero con la gira en Londres para vivir con ellos una vida más o menos normal. Pero tampoco hace los deberes necesarios para lograrlo. Su carrera la lleva de las narices y también sus caprichos de diva, que abarcará desde seducir a un galán más joven que después se convertirá en su esposo a ir a tocar alcoholizada y sin ensayar ante un público exigente. Para mostrar el ocaso de esta estrella, el director utiliza un flashback logrado sobre la pequeña Judy, en los tiempos que brilló como Dorothy en “El mago de Oz”. Pero más que en su esplendor, la película focaliza el sufrimiento de esa niña, quien era hostigada en el proceso de filmación y hasta obligada a tomar pastillas para evitar excesos de peso. Ese derrotero explica, quizá demasiado, los últimos días de Judy. En el espiral artístico de Garland habrá un momento cumbre en “Somewhere Over The Rainbow” en una escena de cierre de alta emotividad. No es una biopic brillante, pero bien vale espiar en la máscara de Renée Zellweger.

Por Pedro Squillaci

"El Príncipe", beber, matar, amar

Calificación: ***. Intérpretes: Juan Carlos Maldonado, Alfredo Castro y Gastón Pauls. Dirección: Sebastián Muñoz Costa del Río. Género: Bélica. Sala: Cinépolis.

Según contó Sebastián Muñoz Costa del Río, el director chileno de “El Príncipe”, su intención no era hacer una película sobre el mundo homosexual, sino sobre la necesidad de afecto en una cárcel de hombres en la década del 70, durante el gobierno de Salvador Allende. Y lo cumple a medias porque cuando se revelan los motivos por los que el protagonista termina detenido queda claro no que no es completamente así. Sin embargo, Costa del Río, construye un relato sobre los afectos, el aislamiento, el poder y los códigos carcelarios.

Después cometer un crimen, Jaime, un joven de veinte años, es detenido. Dentro del penal entabla una relación con El Potro, un respetado líder del lugar mucho mayor que él. La relación que comenzó como un encuentro sexual y como una demostración de poder, se va transformando en algo más íntimo. Como trasfondo de esa historia, Costa del Río muestra la tensa convivencia de los presos en la vida cotidiana condicionada el hacinamiento. Y como un eco que atraviesa toda la trama resuena el contexto político en el que los presos en sus celdas miserables escuchan por radio los mensajes esperanzadores de Allende.

Por Rodolfo Bella

"Ave de presa", heroína casual y fallida

Calificación: **. Intérpretes: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell y Rosie Pérez. Dirección: Cathy Yan. Género: Aventuras. Salas: Cinépolis, Hoyts, Nuevo Monumental y Showcase.

Después del papelón de “Escuadrón suicida” (2016), los productores del universo cinematográfico de DC decidieron rescatar al único personaje con cierto carisma de aquella película, la villana Harley Quinn, para regalarle este spin-off como protagonista. El resultado, desgraciadamente, huele todo el tiempo a fórmula vencida. Acá Harley Quinn acaba de separarse del Joker (el de Jared Leto, no el de Joaquin Phoenix), y después de dar algunas vueltas termina convirtiéndose en una heroína casual que liderará un grupo de mujeres de armas tomar (las Aves de Presa en cuestión). Entre patadas, trompadas y música a todo lo que da, la directora Cathy Yan arma un pastiche de imágenes hiperviolentas, estética retro y feminismo de hojalata que termina por agotar. También apela a un tono caricaturesco constante que recuerda demasiado a “Deadpool”. El problema es que acá ningún chiste funciona. Lo único rescatable son algunas escenas de acción muy bien coreografiadas y el talento de Margot Robbie (una de las mejores actrices del momento), que igual no alcanza para salvar a su personaje.

Por Carolina Taffoni

“La muerte no existe...”, un viaje hacia lo inconcluso

Calificación: *. Intérpretes: Antonella Saldicco, Justina Bustos, Agustín Sullivan. Dirección: Fernando Salem. Género: Drama. Salas: Arteón y El Cairo.

El director Fernando Salem indaga en su segunda película después de “Como funcionan casi todas las cosas” (2015), pero con la diferencia de que esta vez inspira la historia en un texto ajeno. Se trata del libro “Agosto”, la segunda novela de Romina Paula (2010), que cuenta la historia de Emilia, una joven que se interroga todo y que no tiene nada seguro.

El filme comienza cuando Emilia (Antonella Saldicco), que trabaja de psiquiatra en un hospital bonaerense, recibe una terrible noticia de parte del padre de su mejor amiga: Andrea (Justina Bustos) se suicidó. Es entonces cuando vuelve a su pueblo natal en la Patagonia para esparcir sus cenizas, y, casi sin quererlo, reencontrarse con su pasado. Así, se topa con su familia, su ex novio, sus amigos, el bar de siempre. Y los fantasmas del pasado. ¿Qué pasa cuando lo que parecía superado no lo está? Es el principal interrogante que plantea esta película dramática. Lo cierto es que el relato es lento y los diálogos superficiales y obvios. Además, la caracterización de los protagonistas y la continua oscuridad de las escenas hacen de esta película una opción muy poco atractiva para el espectador.

Por Luciana Boglioli