Los estrenos bajo la lupa de Escenario

►“El cuento de las comadrejas”: humor negro y moraleja

Calificación: 3 estrellas

Intérpretes: Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock, Clara Lago.

Dirección: Juan José Campanella.

Género: Comedia.

salas: Del Centro, Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase y Village.

Por Carolina Taffoni

El regreso a la comedia de Juan José Campanella es de por sí una buena noticia. Y si a eso le sumamos un elencazo encabezado por Graciela Borges, Luis Brandoni y Oscar Martínez, más todavía. A diez años de “El secreto de sus ojos”, el director que ganó el Oscar optó por un camino poco convencional: encarar una remake (muy libre) de “Los muchachos de antes no usaban arsénico”, el clásico de 1976 de José Martínez Suárez. Pero Campanella sólo toma el esqueleto de aquella historia (muy oscura y ciertamente misógina) y la adapta a los tiempos que corren, con un humor negro y sarcástico, pero también lleno de amor hacia sus personajes. Los protagonistas son una diva del cine argentino olvidada (Borges, inigualable) y tres viejos compinches de su carrera cinematográfica: su marido (un actor mediocre), un director de películas y un guionista. Los cuatro sobreviven como pueden en una vieja casona de campo entre reproches, resentimientos y recuerdos de su época dorada. Este mundo casi de fantasía se rompe cuando dos jóvenes de una empresa inmobiliaria intentan seducirlos con falsas promesas para que vendan la casa. Son varios los temas que el director aborda desde esa mezcla de perfidia e inocencia de los personajes: el paso del tiempo, el dolor de ya no ser, el cine como una forma de entender la vida y el enfrentamiento entre dos generaciones que parecen irreconciliables. Pero lo mejor es que Campanella (más allá de algún desliz melodramático) nunca pierde el target de la comedia, ya sea con diálogos afilados o con un mero gesto de sus criaturas. La película despierta risas espontáneas y abiertas, algo cada vez menos frecuente en el cine, y eso solo ya se agradece. Lo único que se le podría reprochar a “El cuento de las comadrejas” (y que no es menor) es esa pátina artificiosa de los diálogos cancheros pasados de registro, y la tendencia a subrayar la moraleja como si el público no pudiera comprenderla.

►“UglyDolls” : la belleza imperfecta

Calificación: 3 estrellas

dirección: Kelly Asbury.

voces: Tini Stoessel, Pitbull, Sofía Reyes, Carolina Kopelioff, Katja Martínez y Mariel Percossi.

Género: Animación.

salas: Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase, Village.

Por Luciana Boglioli

En un mundo signado por la perfección de Barbie; flaca, de rasgos armónicos y sonrisa brillante, llega Moxy, la nueva heroína de los muñecos imperfectos. Con la voz de Tini Stoessel y una forma un tanto rara, de piel fucsia y sin algunos dientes, Moxy luchará por mostrar que lo importante es lo de adentro. Esta animación pone en jaque a los muñecos perfectos que llegan siempre a mano de los chicos. Pero cuando un muñeco viene fallado o es “feo” es enviado a UglyVille donde conviven felices junto a otros UglyDolls. Cuando Moxy, junto a Ox, UglyDog, LuckyBat, Wage y Babo cruzan la frontera de su mundo hacia el de los muñecos perfectos, iniciarán una aventura para traspasar sus propios límites. Así, estos muñecos desafían los parámetros de la sociedad. Como estereotipo del niño perfecto está Lou, un pequeño rubio que sonríe todo el tiempo y canta a sus fans, dejándolas desmayadas de amor. Pero la puesta en escena de este villano “lindo” caerá por su propio peso cuando llega Moxy con su “fealdad” para mostrarle que los niños prefieren la autenticidad por sobre lo estético, la naturalidad por sobre lo superficial y la ternura por sobre la frivolidad. Sin dudas, se trata de una película que deja un sabor a alegría genuina que interpela al espectador y lo invita a aceptar y enorgullecerse de sus particularidades físicas y de personalidad que, en definitiva, son las cosas que hacen que cada ser humano sea único e irrepetible.