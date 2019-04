Los estrenos bajo la lupa de Escenario

"1100": Un número entre tantos

Calificación: 3 estrellas

Intérpretes: Santiago Ilundain, Cecilia Patalano, Andrea Fiorino, José Luis Jaimes, Tito Gómez.

Dirección: Diego M. Castro.

Género: Drama.

sala : Del Centro.

Por Pedro Squillaci / La Capital

Leo es un tachero de 39 años, que recorre las calles de Rosario con el mismo sinsabor con el que recorre su vida. Su mujer lo destrata, su jefe lo ningunea, los pasajeros le dicen banalidades o le reclaman objetos perdidos. El realizador local Diego M. Castro, en su ópera prima, apostó a un filme paisajista, que por momentos evoca al “Taxi Driver” de Scorsese pero después muta hacia una mirada introspectiva del personaje que transita sin brújula en toda la trama, como el chofer que busca un pasajero que nunca subirá al taxi. La ciudad es una protagonista más, desde La Florida hasta las cascadas del Saladillo. Lo mejor de la película es el ruido que sufre el personaje, desde el que viene de afuera en la obra en construcción cercana a su casa hasta el que siente en su interior. Lo peor de la película es que el espectador se queda esperando que suceda algo, que puede o no ocurrir, eso se revelará sobre el final. Hay una falsa trama con respecto a un paquete extraño que se olvida un pasajero y hay un número del título, que es el de la licencia del taxi, que no queda demasiado claro. Lo que sí no hay dudas es que Leo es un número más en medio de una Rosario plagada de viajes sin retorno.





►"Vox Lux": La maldición de la gran bestia pop

Calificación: 2 estrellas

Intérpretes: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle y Raffey Cassidy.

Dirección: Brady Corbet.

Género: Drama.

salas: Del Centro y Showcase.

Por Carolina Taffoni / La Capital

“Vox Lux” es la segunda película como director del joven actor norteamericano Brady Corbet, que en 2015 debutó con la elogiada “The Childhood Of A Leader”. Corbet hace un cine que se pretende provocador, ácido y cuestionador, pero en ese camino pierde cualquier sutileza y misterio y su mensaje se agota antes de llegar a destino. Esta vez su protagonista es Celeste, una adolescente que sobrevive de milagro a un feroz tiroteo en una escuela secundaria (oh, el interior oscuro de EEUU) y después se transforma (la magia de los medios y la industria mediante) en una juvenil estrella pop. El director divide la historia en capítulos, y retrata a la chica que va perdiendo la inocencia del principio hasta la Celeste adulta (interpretada por una excelente pero desbordada Natalie Portman), que a los 31 años es una estrella internacional desequilibrada, paranoica y drogadicta. La película maneja registros de drama, parodia y algo de comedia negra, pero no logra que las partes convivan armónicamente. Además son tan variados los temas que pretende abordar que las reflexiones se quedan siempre en la superficie.