Los estrenos bajo la lupa de Escenario

►"Hellboy", un ángel del infierno

Calificación 3 estrellas

Intérpretes: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShanei, Brian Gleeson y Mark Stanley.

Dirección: Travis Knight.

Género: Ciencia ficción.

salas: Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase y Village.

Por Rodolfo Bella / La Capital

Después de las dos primeras entregas que rodó Guillermo del Toro de "Hellboy", uno de los héroes más contradictorios surgidos del cómic regresa con el mismo humor sombrío e iguales dosis de acción constante. Hellboy es un demonio creado por un conjuro y arrebatado a los nazis que encuentra su destino como defensor de los humanos contra las fuerzas del mal. Rodado casi en su totalidad con imágenes digitales, el filme avanza en sus casi dos horas a un ritmo imparable mientras recuerda -sin temor al absurdo y la ironía- hasta el nacimiento del personaje protagónico en una historia que se remonta hasta el rey Arturo. Es este monarca inglés el que origina el relato cuando con su espada Excalibur termina con la vida de Nimue, o la Reina de Sangre, una bruja que planeaba apoderarse del mundo para poblarlo con sus criaturas infernales. Arturo la desmembra y reparte sus partes por todo el reino en lugares secretos. Casi dos mil años después, los monstruos sobrevivientes se organizan y la reviven, momento en el cual Hellboy tendrá que intentar detener la amenaza de la apocalíptica Nimue.





►"Viviendo con el enemigo", melodrama de manual

Calificación: 2 estrellas

Intérpretes: Keira Knightley, Jason Clarke y Alexander Skarsgard. dirección: James Kent. Género: Drama. salas: Cines del Centro, Showcase, Hoyts y Village.

Por Carolina Taffoni / La Capital

"Viviendo con el enemigo" se sitúa en una época poco explorada por el cine: apenas después de la Segunda Guerra, en una Hamburgo destruida, con los alemanes derrotados y los aliados tratando de dominar el territorio. Pero este contexto histórico es lo único que se puede rescatar de la película. La trama gira alrededor de un militar británico y su esposa (Keira Knightley), que se instalan en Hamburgo, en una mansión lujosa que se salvó de las bombas. El tema es que deciden (de buenos que son) compartir parte de la casa con su dueño, un arquitecto alemán culto y distinguido. Pronto habrá un triángulo amoroso cantado, y la historia gira a un melodrama previsible y aburrido. Los diálogos solemnes y la resolución de telenovela terminan por derrumbar a la película.





►"La última locura de Claire Darling", otra más de Deneuve

Calificación: 2 estrellas

Intérpretes: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Alice Taglioni, Laura Calamy, Olivier Rabourdin, Samir Guesmi y Johan Leysen. Dirección: Julie Bertuccelli. Género: Drama. sala: Del Centro.

Por Pedro Squillaci / La Capital

Cada nueva película de Catherine Deneuve tiene un problema: se parece demasiado a la película anterior de Catherine Deneuve. Y eso distancia al espectador. Porque cada director se entusiasma demasiado en que la historia gire exclusivamente en torno a ella, y la actriz no expone una versatilidad expresiva interesante. Se repite con roles de otros filmes como "En un patio de París" y "Ella se va", por lo que uno vuelve a ver más de lo mismo. Esta es la historia de Claire, una señora mayor que un día decide vender todos los objetos de su casa, ubicada en un pueblo parisino, porque asegura que esa misma noche se va a morir. La directora recorre el pasado y el presente de la relación de Claire y su hija Marie (sólido rol de Chiara Mastroianni) y de a poco van alumbrando secretos y angustias. Incluso hay una situación muy parecida al filme argentino "El hombre de al lado", que cualquiera que recuerde aquella película de la dupla Cohn-Duprat la va a recordar de inmediato. Hay muchas cosas no subrayadas que suman y otras que deberían subrayarse para que se entiendan. Por eso la película termina flotando con sabor a poco. Y hay más metáforas que esencia sensible.