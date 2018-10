Los estrenos bajo la lupa de Escenario

►"Rojo": el color de la impunidad

Calificación: 4 estrellas

Intérpretes: Darío Grandinetti, Alfredo Castro, Andrea Frigerio, Diego Cremonesi, Laura Grandinetti.

Dirección: Benjamín Naishtat.

Género: drama.

Salas: Nuevo Monumental, Del Centro, Showcase, Village.

Si algo tiene "Rojo" es que no es una película del montón, y eso la hace más atractiva. Tampoco es una de esas que les gusta a todos, y eso obliga a que el espectador afine los sentidos. Esta es una historia ambientada en 1975 en un pueblo pequeño de la Argentina. Eran los momentos previos de la peor dictadura militar que sufrió este país y aquí es cuando se realza más el trabajo del director Benjamín Naishtat. Porque no puso el foco en los desaparecidos o en cómo mataban los militares, ya visto en tantas películas necesarias sobre ese tema, sino que quiso mostrar cómo fue el caldo de cultivo en la sociedad civil, y cómo eran (y lo siguen siendo) los poderosos. Claudio (logrado personaje de Grandinetti) es un abogado todoterreno, cuya impunidad disfruta. Después de una discusión circunstancial con un hombre en un restaurante sucede un hecho por el que cualquier mortal purgaría una condena. Pero él todo lo puede. O así parece. Hasta que llega un detective famoso (correcta labor de Alfredo Castro) y le quita la careta. La resolución de esta historia tiene una escena que recuerda el final de "La Patagonia rebelde", aunque el director le confesó a este diario que ese guiño fue involuntario. En esa mirada a cámara el personaje pasa de victimario a víctima. Pero, como en el rol de Héctor Alterio en aquel filme, tampoco genera lástima. Para ver, reflexionar y ejercitar la memoria.

►"Halloween": un regreso sangriento

Calificación: 3 estrellas

Intérpretes: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Haluk Bilginer y Will Patton.

Dirección: David Gordon Green.

Género: Terror.

salas: Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase y Village.

Laurie Strude y Michael Myers vuelven a verse las caras 40 años después en “Halloween”, la secuela de la película original de 1978. El reencuentro ya es el más taquillero de la saga sobre uno de los psicópatas más famosos que dio la imaginación del director y guionista John Carpenter. Carpenter se asoció como productor con Jamie Lee Curtis, la protagonista y también productora del filme -y al frente del elenco desde el debut de la franquicia en los 70- para revivir esta historia que deja una puerta abierta a una segunda parte. Una no tan breve introducción explica quién es Myers a los recién llegados a la saga. Es 2018 y Myers pasó los últimos 40 años en un manicomio de alta seguridad. Hasta allí llegan dos periodistas que investigan la vida y los crímenes de alguien a quien no terminan de ponerse de acuerdo en llamar “ese monstruo” o “esa cosa”. Pero no se sabe bien por qué, la noche de Halloween deciden trasladar a un grupo de internados a otro establecimiento. La película rápidamente deja atrás el estilo inicial de thriller psicológico para pasar al gore. A partir de ese momento no hay muchas novedades para quienes conozcan la historia. Sin embargo, “Halloween” tiene la magia intacta, en parte por la fidelidad del director a un clásico del terror que marcó a una generación.

►"Locamente millonarios": chico rico, chica pobre

Calificación: 2 estrellas

Intérpretes: Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina, Nico Santos, Lisa Lu y Michelle Yeoh. Dirección: Jon M. Chu. Género: Comedia. salas: Nuevo Monumental, Showcase, Hoyts y Village.

“Locamente millonarios” fue un éxito de taquilla totalmente inesperado en EEUU. Nadie suponía que en esta era de superhéroes y otros tanques por el estilo una simple comedia romántica iba a recaudar millones. Pero está claro que el exotismo vende, y las películas sobre bodas (recordar “Mi gran casamiento griego”) todavía funcionan para el público masivo. Acá la trama es muy simple: Rachel es una neoyorquina de origen chino que está de novia con Nick, un muchacho aparentemente común que nació en Singapur. Nick la invita a la boda de su mejor amigo en su tierra natal, en la lejana Asia, y allí ella se entera que Nick es heredero de la familia más rica y poderosa de Singapur, a su vez el país más próspero del mundo. Traducción: riqueza a mares, lujos y todo tipo de excentricidades. Para colmo, Rachel es una brillante profesora de Economía, pero es de origen humilde, y la familia de él la rechaza. A partir de ahí, “Locamente millonarios” es un extenso muestrario de todos los estereotipos y los lugares comunes de las comedias románticas. Al principio seduce con su cuento de hadas, pero rápidamente comienza a aburrir con escenas previsibles. Una perlita aparte es la banda de sonido con clásicos melosos del pop cantados en chino, que a veces emociona y otras veces dispara una risa incómoda.