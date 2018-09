Los estrenos bajo la lupa de Escenario

Secretos en la tensa calma: "La quietud"

Calificación: 2 estrellas

Intérpretes: Martina Gusmán, Bérénice Bejo, Graciela Borges, Edgar Ramírez, Joaquín Furriel.

Dirección: Pablo Trapero.

Género: drama.

salas: Del Centro. Hoyts, Monumental, Showcase, Village.

Por Pedro Squillaci / La Capital

Para entrar en la quietud que propone esta película hay que ingresar en el universo Trapero. Es casi una condición sine quanon. Claro que no es lo mismo el Trapero de "El bonaerense" comparado con el de "Elefante blanco" y mucho menos el de "Leonera" con "El clan". Bien, aquí el realizador apeló a hacer un rompecabezas de sí mismo, que se termina convirtiendo en una trama forzada y demasiado retorcida. La historia hace foco en la relación de dos hermanas: Mía (Martina Gusmán) y Euge (Bérénice Bejo), cuya seducción mutua en principio asoma como poco creíble, pero a los efectos del guión sirve para narrar un drama con giros eróticos donde, como en casi la mayoría de las películas de Trapero, el director parece que disfruta poner la cámara en los atributos físicos de su mujer en planos lo más hot posibles. El hallazgo de la película pasa por la mamá de estas hermanas, interpretada por una Graciela Borges que expone su perfil más logrado para convertirse en un ser tan detestable como querible. El deseo anda volando en la tensa calma de La Quietud, que es el nombre de la estancia donde hay tantos secretos como traiciones y tantos placeres como miserias. Lo más forzado es la necesidad del director de incluir el tema de los desaparecidos y los vejámenes de la dictadura militar en el contexto de esta familia aburguesada y atípica. El cierre, con tinte romántico, desorienta más todavía.

Qué fantástica esta fiesta: "The party"

Calificación: 4 estrellas

Intérpretes: Timothy Spall, Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer y Cillian Murphy.

Género: Comedia.

salas: Cines del Centro y Showcase.

Por Rodolfo Bella

La directora Sally Potter volvió al ruedo con una película cargada de críticas, un poco de humor negro y sobre todo mucha ironía. Potter además se rodeó de un elenco de excelentes actores para rodar "The Party" de la cual sale exitosa a pesar de la diversidad de temas que toca a partir de una reunión en la casa de una mujer que acaba de ser designada ministra de Salud de Reino Unido. Con siete personajes, filmada en interiores en blanco y negro y en poco más de una hora, la directora arremete con elegancia contra todo tipo de hipocresía vinculada a las parejas hétero y homosexuales, el amor, la política, los partidos políticos, el estatus social, el sistema de salud, la corrección política y la maternidad, entre otros. El ritmo del guión con diálogos y réplicas ingeniosas aun en los tramos más negros y el uso poco ortodoxo de la cámara no dan respiro en la sucesión de temas y digresiones que plantean los personajes. Para que todo ese combo funcione de manera ágil y orgánica, Potter convocó a siete actores que exploran a fondo las características y contradicciones de sus personajes y el entramado de conflictos cruzados. La dirección y el elenco logran que lo que en otras manos podría haber sido un drama en este caso se transforme en una comedia mordaz en la que cada palabra y cada gesto está cargado de sentido.

Camino a la perdición: "La masacre de Texas"

Calificación: 3 estrellas

Casi 40 años más tarde, la saga de "La masacre de Texas" sigue viva. Los directores franceses Alexandre Bustillo y Julien Maury se hicieron cargo de desempolvar una de las franquicias más rentables del cine, pero no apelaron a una estética que pudiera captar la atención de las nuevas generaciones. Al contrario, se remontaron a la década del 50 y permanecieron fieles a la época en la que se desarrolla esta precuela. Quien haya seguido la saga no encontrará demasiadas sorpresas argumentales, con excepción de una explicación sobre el origen de la locura del protagonista. Y desde el primer minuto queda claro que en esa familia nadie puede esperar nada bueno del futuro. Bustillo y Maury dejan claro en esa secuencia qué puede esperar el espectador, pero no se rindieron al gore durante la hora y media que dura la película. Si bien la sangre y las escenas más cruentas están allí como ocurrió siempre, no se tentaron con secuencias extensas a la hora de las mutilaciones. Como consecuencia, "La masacre de Texas" tiene más suspenso que terror y también algo de drama al no soslayar las razones que determinan la transformación de un adolescente en un asesino fuera de control. Quizás el tratamiento del villano, y el trabajo del actor que lo interpreta, sea uno de los atractivos de este filme.