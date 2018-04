"Perdida": No hay tiempo ni final

Calificación: 3 estrellas

Intérpretes: Luisana Lopilato, Nicolás Furtado. Amaia Salamanca, Julián Serrano, Oriana Sabatini.

Dirección: Alejandro Montiel.

Género: suspenso.

salas: Monumental, Showcase, Hoyts, Village.

Por Luciana Boglioli / La Capital

Enigmática y tenebrosa, "Perdida" nada a las oscuros recuerdos de un grupo de adolescentes que viven una tragedia que marcará sus vidas para siempre. Una de ellas desaparece sin dejar rastros y 14 años después, Manuela (Luisana Lopilato, que interpreta el rol con gran éxito), decide ser policía e investigar el caso de su mejor amiga. El filme está basado en la novela de Florencia Etcheves "Cornelia", donde una profesora de un prestigioso colegio de Buenos Aires realiza un viaje de estudios con cinco de sus alumnas, pero sólo regresa con cuatro. Es Cornelia Villalba, la hija de un reconocido médico quién desaparece misteriosamente. A lo largo de esta historia se entrelazan temáticas densas como la trata de jóvenes y la explotación sexual, la mafia, las drogas y la connivencia policial, lo que transforma al filme en un thriller psicológico con elementos perversos que mantiene la tensión hasta el final. Otro gran acierto del filme es su elenco, que además de contar con Lopilato, destaca a Amaia Salamanca, famosa por sus roles en las series de Netflix "Gran Hotel" y "Velvet". Oriana Sabatini también demostró que le espera un gran futuro en la pantalla grande. Además, es clave destacar el trabajo del director Alejandro Montiel ("Un paraíso para los malditos") que coloca elementos y giros a la trama para hacerla más laberíntica aún, dignos de los mejores policiales negros escandinavos.





"Madame": Enredos de burgueses

Calificación: 2 estrellas

Intérpretes: Toni Collette, Rossy De Palma, Harvey Keitel, Michael Smiley y Tom Hughes.

Dirección: Amanda Sthers.

Género: Comedia.

salas: Monumental, Del Centro, Showcase y Hoyts.

Por Carolina Taffoni / La Capital

La comedia de enredos es un género difícil de resucitar, por más que las intenciones sean las mejores y tengas a un elenco excelente. "Madame" es un buen ejemplo. La guionista y directora francesa Amanda Sthers centra su nueva película en una pareja de norteamericanos snobs y ricachones que alquilan una mansión en París para darse la gran vida y airear un poco su relación desgastada. Una noche la pareja ofrece una cena de gala para un grupo de invitados de lo más diversos y, en una típica y muy tonta confusión de este estilo de comedias, una de las mucamas de la mansión se hace pasar por una amiga española de la anfitriona. En un plan de Cenicienta moderna, la consecuencia es que la mucama, con su identidad falsa, termina cautivando a uno de los invitados, un solterón de la alta sociedad británica. "Madame" hace hincapié en el claro contraste entre la calidez de la mucama y la estirada dueña de casa, y en cómo cada una enfrenta el amor y el paso del tiempo. El problema es que los diálogos artificiosos y ese aire de ingenio sobreactuado le quitan fuerza al relato y a los personajes, que parecen demasiado distantes de sus propios conflictos. Si la película no termina de derrapar es por el encanto de Toni Collette ("Un gran chico", "Little Miss Sunshine") y de la ex musa de Almodóvar Rossy de Palma. Ellas aportan una frescura que al guión le falta.





"Mr. and Mrs. Adelman": Te amo, te odio, dame más

Calificación: 3 estrellas

Intérpretes: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydèsh, Antoine Gouy, Christiane Millet, Pierre Arditi y Zabou Breitman.

Dirección: Jon Lucas y Scott Moorey.

Género: Comedia dramática.

salas: Cines del Centro y Showcase.

Por Rodolfo Bella / La Capital

Victor, un escritor con tanto ego como inseguridad y que siente que lo castran su madre, su padre y su hermano, y Sarah, una chica demasiado inteligente como para dejarlo pasar cuando ve su potencial, aunque todo entre ellos empiece mal. En torno a esa pareja gira "Mr. and Mrs. Adelman", la comedia del actor Nicolas Bedos, también protagonista y guionista de esta ópera prima.

En esta singular comedia, Bedos no reniega de ningún tópico del segmento romántico, pero tampoco se priva del humor negro, las ironías crueles, el melodrama y la crítica social, cultural y política. El filme recorre 40 años de la relación de los dos personajes a partir de que se conocen a principios de los 70 cuando él, casi borracho, reniega de su suerte como escritor en la barra de un bar. Es el artista de una familia de industriales millonarios. Ella, hija de judíos de clase media que se enamora a primera vista y sabe que pasará el resto de su vida con ese hombre que vomita en el primer encuentro. El director mantiene el ritmo en las casi dos horas del filme, y se permite reírse de todos y de todo, desde los clichés visuales con los que el cine suele representar la felicidad de una pareja hasta el supuesto amor incondicional que deben sentir los padres por sus hijos.