Los estrenos bajo la lupa de Escenario

"Loving Vincent", mucho más que arte

Calificación: ****. Intérpretes: Saoirse Ronan, Douglas Booth, Jerome Flynn, Robert Gulaczyk y John Sessions. Dirección: Dorota Kobiela y Hugh Welchman. Salas: Del Centro, Monumental y Showcase.

"Loving Vincent" podría haber sido un biopic sobre Van Gogh, pero esta coproducción entre Reino Unido y Polonia es mucho más que eso. Los directores Dorota Kobiela -artista plástica que debuta en su ópera prima- y Hugh Welchman, concibieron "Loving Vincent" como un lienzo en el cual la protagonista es la técnica revolucionaria de Van Gogh al servicio de una narración extraordinaria. El filme demandó el trabajo de más de cien personas que durante cinco años pintaron a mano casi 65 mil fotogramas que evocan el imaginario del artista holandés y muchos de sus cuadros más famosos, como la habitación de Arlés o los campos de trigo.

Las obras son el soporte de una narración a cargo de actores cuyas imágenes fueron tratadas con la misma técnica y que representan a algunos de los personajes del pintor en sus obras, como el doctor Gachet o su hija Margherite, dos de los protagonistas del filme. La narración se basa en más de 800 cartas a partir de las cuales los directores hacen foco en las circunstancias de la muerte de Van Gogh.

Así, a ritmo de thriller, se cuenta desde el conocido episodio de la oreja hasta su muerte, que en la película investiga el hijo del cartero Roulin, también retratado por Van Gogh. Se describe además el vínculo con su hermano, su frustración, sus problemas económicos y sobre todo la relación con su padre, que, según se sugiere, sería el origen de su mayor frustración.

Por Rodolfo Bella

"El seductor", Relaciones peligrosas

Calificación: ***. Intérpretes: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona Laurence y Angourie Rice. Dirección: Sofia Coppola. Género: Drama. Salas: Monumental, Del Centro, Showcase, Hoyts y Village.

Después de varios traspiés, a esta altura parece casi imposible que Sofia Coppola vuelva al nivel de sus primeras películas ("Las vírgenes suicidas" y "Perdidos en Tokio"). Por eso "El seductor" no resulta precisamente una desilusión, pero tampoco alcanza para redimir a la directora. El nuevo filme de Coppola está basado en la novela "The Beguiled" de Thomas Cullinan, que ya tuvo su versión en cine en 1971, con dirección de Don Siegel y Clint Eastwood como protagonista. La historia se sitúa durante la Guerra Civil de EEUU, en un internado sureño para señoritas. Allí llega un soldado enemigo herido, y las mujeres, por un principio cristiano, deciden darle refugio hasta que se curen sus heridas. La presencia de un único hombre en la casona empieza a alterar la relación entre las mujeres (adultas y adolescentes), que en silencio (y no tanto) se disputan la atención del soldado. La película se divide en dos partes. En la primera parte Coppola logra transmitir con sutileza la atmósfera de tensión sexual, rivalidad y manipulación que se vive en la casa. Colin Farrell no es Clint Eastwood, pero se las arregla. Enfrente se destaca Kirsten Dunst, que interpreta a una maestra tan exigente como frágil. En la segunda parte, una suerte de thriller opresivo, a la directora le falta pulso para definir el rumbo. Se enfoca demasiado en crear climas, mientras que los personajes, atravesados por muchas ambigüedades, terminan por parecer banales.